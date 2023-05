Simone Antolini, malore all'Isola dei Famosi. Cecchi Paone furioso: «Non mi fido dello staff medico»

Durante la diretta dell'Isola dei famosi di lunedì 8 maggio, Alvin ha aggiornato il pubblico sulla condizioni di salute dei naufraghi. Se Fiore, pur infortunata, partecipa alla puntata con il tutore, Simone Antolini non è presente dopo il malore avuto a poche ore dalla diretta.

Come sta Simone

La fame e la stachezza per i naufraghi dell'Isola dei Famosi, dopo più di venti giorni si fa sentire e c'è chi, come Simone Antolini non ha retto. Il compagno di Cecchi Paone ha avuto un malore ed è stato portato subito in infermeria.

Durante la diretta di lunedì 8 maggio Alvin ha aggiornato il pubblico sulle condizioni di Simone e degli altri naufraghi: «La nostra Fiore ha avuto un piccolo problema al mignolo del piede, mentre Simone Antolini al momento non c’è, ha avuto un piccolo malore».

Quando Ilary però gli chiede di specificare se sarà in grado di tornare la prossima puntata l'inviao risponde: «Non posso darti dettagli sul bollettino medico, ma le sue condizioni sono sotto controllo e Simone è tutt’ora in gioco, tornerà la prossima puntata».

La reazione di Cecchi Paone

Il compagno di Simone, Alessandro cecchi Paone, dopo aver tessuto le lodi del suo fidanzato ha "minacciato" il ritiro: «Simone non si è minimamente risparmiato, anche per questo stanotte ha avuto un malore. Sono preoccupato, ma mi fido dello staff medico de L’Isola dei Famosi e di quello ospedaliero honduregno. Spero che tornerà perché questa avventura l’abbiamo iniziata insieme e senza di lui non ha più senso. O insieme o niente». Quello che però Cecchi Paone non sa è che questa sera verrà sciolta la tribù degli Accoppiados e quindi lui e Simone saranno concorrenti idividuali.