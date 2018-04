Simona Ventura, frecciatina a Barbara D'Urso: «Il GF? Io lo avrei rifiutato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – «Il mio nome è stato messo in mezzo per tanti programmi, la verità è che non ho ricevuto nessuna proposta. Neanche per il Grande Fratello che avrei comunque rifiutato perché io sono una da reality con i famosi come protagonisti». Simona Ventura è tornata a parlare in un'intervista a "Nuovo Tv".Temptation Island, invece, lo seguo dall’inizio e mi piace Bisciglia, il conduttore. (l) No. E poi non me l’hanno mai offerta! Però la seguo come spettatrice e la trovo scoppiettante”.Ora è alla corte di Maria De Filippi: «Maria non è solo una conduttrice, ma è una persona speciale, un’artista. Ci capiamo al volo, dal punto di vista intellettuale e culturale. Insieme a lei si lavora proprio bene e nella sua squadra mi sento un po’ come a casa».