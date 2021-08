Simona Ventura, il dolore per l'amica scomparsa: «Ciao Sabri, per sempre così… Bella e solare»

Simona Ventura ha mandato il suo ultimo saluto alla sua cara amica Sabrina Boldrocchi, 51 anni, erede di una famiglia meneghina prestigiosa e signora della moda. Sabrina lottava da tempo con una terribile malattia e la notizia della sua scomparsa ha sconvolto la conduttrice piemontese, che ha condiviso alcune immagini su Instagram con le quali ha voluto ricordare Sabrina e l'amicizia che legava le due da parecchio tempo.

«Ciao Sabri, per sempre così… Bella e solare. Grazie di avermi regalato attenzione, di essermi stata vicino e rallegrata con la tua voglia di vivere – scrive con dolore – Avrei voluto oggi festeggiare il tuo compleanno e non ricevere questa terribile notizia. Io però non smetto di sorridere pensandoti, così come avresti voluto. La tua bambolina, come amavi chiamarmi», ha scritto Simona.

Poco dopo, Simona ha voluto condividere un’altra foto con l’amica Simona, risalente a tempi più recenti. Con loro c’è infatti anche il compagno della conduttrice, Giovanni Terzi, oltre ad altri amici. Accanto allo scatto, la Ventura ricorda con alcune parole la grande forza dell’amica: «Ho cercato questa foto perché più di ogni altra mi ricorda un momento felice, di grandi risate, di sarcasmo e ironia. È così che ti ricorderò sempre, non certo quando ho raccolto la tua delusione o il tuo dolore. Sei stata una guerriera. Per sempre».