Silvia Toffanin rifiuta Sanremo 2023: «Non interessata a quel genere di prestazioni artistiche»

Silvia Toffanin rifiuta Sanremo: «Non interessata a quel genere di prestazioni artistiche»

Dal 7 all'11 febbraio 2023 torna su Rai 1 il Festival di Sanremo, ancora una volta sotto la guida di Amadeus. Fervono i preparativi: conosciamo i big in gara e i titolo delle canzoni, sappiamo che accanto al direttore artistico ci sarà Gianni Morandi e alcune co-conduttrici donne. La prima ad essere stata annunciata è stata Chiara Ferragni che aprirà e chiuderà il Festival. La seconda, al momento solo per una sera, è Francesca Fagnani e sulla terza ha circolato nella giornata di oggi insistentemente il nome di Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo, che non usa i social, non si è espressa direttamente, a farlo attraverso un comunicato all'Ansa è stata Mediaset che ha confermato l'effettivo interesse per la Toffanin, ma che l'invito è stato declinato. «In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset - si legge nella nota - precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico - si apprende - Silvia Toffanin ha declinato l'offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche».