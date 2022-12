Silvia Toffanin, il giallo del no a Sanremo 2023: «Non interessata a quelle prestazioni artistiche». Ma poi il comunicato scompare dai social

Silvia Toffanin dice no a Sanremo 2023. Da ieri non si parla d'altro. Ma dell'agenzia di stampa Ansa con cui si comunicava che Silvia Toffanin, protagonista indiscussa del programma Mediaset Verissimo, avrebbe declinato l’invito di partecipare a Sanremo 2023 come co-conduttrice, rilanciata anche dall’account Twitter ufficiale di Mediaset, non c'è più traccia. La notizia non compare più né sulla timeline dell’Ansa, né su quella di Mediaset appunto. Un giallo vero e proprio.

Il tutto proprio quando stamattina TvBlog ha rivelato delle indiscrezioni che mettono ancora piu' pepe sulla vicenda. Secondo il sito specializzato in spettacoli non ci sarebbe stata nessuna proposta alla conduttrice di Verissimo per l’edizione del Festival in programma a febbraio prossimo. Intanto, fonti Mediaset confermano a TvBlog che la chiamata per Sanremo 2023 sarebbe effettivamente arrivata alla Toffanin, ma non forniscono spiegazioni sulla sparizione dell’agenzia dai social. Insomma il caso è scoppiato.

L'agenzia "sparita"

«In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche». Questo il comunicato stampa (un po' ruvido) che avrebbe rilasciato ieri la toffanin per mettere la parola stop ai rumors che si stavano alzano.

Cosa succede

E pensare che quando la proposta le arrivò nel 2020 la signora Berlusconi aveva così commentato in un'intervista: «Se mi era stata offerta la co-conduzione? È vero, mi ha fatto piacere ma in quella occasione ho preferito dire di no. So che tutti sognano Sanremo ma io non lo vivo come un mio obiettivo. Non ho l’ambizione di essere in video a tutti i costi, mi piace fare le cose dove posso portare un valore aggiunto, esserci per esserci non fa per me». Insomma i toni sono assolutamente diversi e anche le parole usate, con quel «non interessata a quel genere di prestazioni artistiche» che sa un po' di disprezzo. Insomma la domanda che nasce spontanea è: perché visto il caos che si sta scatenando attorno a questo invito perché l'ufficio stampa di Silvia Toffanin non rilascia un comunicato ufficiale?