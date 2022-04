Bestemmia in diretta all'Isola dei Famosi, Silvano dei Cugini di Campagna espulso dal programma

È durata pochissimo l'avventura di Silvano Michetti all'Isola dei Famosi. Dopo la bestemmia in diretta, Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere uno dei due "Cugini di Campagna" che stanno partecipando alla trasmissione. È stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un'espressione blasfema. Mediaset «si scusa con i telespettatori per l'episodio inaccettabile».

Per partecipare al programma, Silvano aveva dovuto superare un mese di quarantena e il lancio dall'elicottero. Si era presentato alla puntata d'esordio con una mutanda dorata scintillante. Ma alla domanda del conduttore si è lasciato andare all'esclamazione blasfema, diventata subito virale. Sui social era stato perdonato, ma la produzione ha deciso di cacciarlo.

