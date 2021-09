Siddharth Shukla morto per sospetto attacco di cuore: il modello e attore indiano aveva 40 anni

Siddharth Shukla, modello indiano, star della televisione e del cinema, è morto a 40 anni per un attacco di cuore. Era noto per i suoi ruoli in Broken But, Beautiful 3, Balika Vadhu e Dil Se Dil Tak. «Il primo rapporto indica che è morto per un attacco di cuore. Tuttavia, non saremo in grado di confermare la causa del decesso fino a quando non avremo completato l'autopsia», ha riferito l'Hindustan Times, citando un medico anziano del dipartimento di medicina legale dell'ospedale.

Indian TV and film star Sidharth Shukla, 40, dies ‘from heart attack’ https://t.co/1ZXU6bNiLU pic.twitter.com/0y9Vp8tDBZ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 2, 2021

Un'ondata di tributi dai suoi amici e colleghi dell'industria televisiva ha colpito i social media poco dopo la notizia. Molti hanno espresso la loro tristezza e shock per il fatto che l'attore fosse morto in così giovane età. Shukla ha recitato in film di Bollywood e in numerosi programmi TV di successo.

«Siamo assolutamente scioccati dal cuore spezzato nell'apprendere della scomparsa dell'attore #SiddharthShukla. Una vita andata in così giovane età! Le nostre condoglianze alle vostre Famiglie e ai vostri cari. Le mani giunte sono andate troppo presto cara», scrive su Twitter Payal Ghosh.

«Estremamente scioccante! Ancora una volta che la vita è così fragile L'attore di talento #SiddharthShukla muore a 40 anni. Nessuna età per lasciare il mondo! Ci mancherai davvero Le più sentite condoglianze», il tweet di Sonal Goel.

Just can’t believe it… Gone too soon..RIP Sidharth Shukla or as I used to call you “collector sahib”…Sending love and strength to your family, loved ones & fans. This is just too heartbreaking 💔 #SiddharthShukla pic.twitter.com/OZOQzW5Esk — Sophie C (@Sophie_Choudry) September 2, 2021

Siddharth era molto popolare e attivo sui social, con 1 milione di follower su Twitter e 3,7 milioni su Instagram.