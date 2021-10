Shannen Doherty e la lotta contro il tumore, foto choc: «Mi sanguinava sempre il naso»

«Per il mese di sensibilizzazione sul cancro al seno, vorrei condividere qualcosa in più del mio viaggio personale dalla prima diagnosi alla seconda. È tutto carino? No, ma è veritiero». Su Instagram, l'attrice Shannen Doherty, che ha fatto sognare milioni di giovani con il personaggio Brenda in Beverly Hills e Prue in Le streghe, continua a dar voce alla malattia che l'ha colpita nel 2015. Nello scatto postato, appare distesa su un letto, con il cranio spoglio e un fazzoletto sotto il naso per fermare il sangue: «La mia speranza nel condividere tutto ciò è che diventiamo tutti più istruiti, più familiari con l'aspetto del cancro»​.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Shannen Doherty: «Il tumore al quarto stadio non mi ferma,... PERSONE Shannen Doherty, l'attrice continua la sua battaglia contro il... L'APPELLO Carolina Marconi, il tumore al seno e il post commovente: «Fate... IL PERSONAGGIO Shannen Doherty e il cancro: «È tornato al quarto...

L'attrice parla del suo cancro al seno per incitare i suoi followers a controllarsi, soprattutto durante il mese dedicato alla prevenzione al tumore. «Spero - scrive - di incoraggiare le persone a sottoporsi a mammografie, a controlli regolari, a superare la paura e ad affrontare qualsiasi cosa possa trovarsi di fronte a te. Nel 2015 mi è stato diagnosticato un cancro al seno. Ho avuto una mastectomia e ho fatto chemio e radiazioni. Ho avuto molti sanguinamenti dal naso a causa della chemio. Non sono sicura che qualcuno di voi abbia sperimentato questo. Anch'io ero oltremodo stanca».

Nel secondo scatto, invece, Shannen sorride mentre indossa un pigiama colorato: «Mi sono tirata su di morale indossando un pigiama divertente che mi ha regalato la mia amica Kristy. Mi hanno davvero tirato su di morale? Sì!! LOL. In quel ridicolo, sono stata in grado di ridere di me stesso. Trovare l'umorismo mi ha aiutato a superare ciò che sembrava impossibile. Spero che tutti troviamo l'umorismo nell'impossibile». Alla fine, l'attrice mette un hashtag per racchiudere il senso del suo post: #consapevolezza del cancro al seno