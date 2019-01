Sfera Ebbasta: «Il 2018 è stato un anno pieno di emozioni». Valanga di insulti sui social

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Vacanze di Natale da dimenticare per, insultato su Instagram dai followers che avrebbero preferito il silenzio. Non gli perdonano i post pubblicati e soprattutto uno in cui dice che il «2018 è stato un anno pieno di emozioni». «Lui non ha colpe – commenta Vicenzo Fiore, amministratore del gruppo Giustizia per le vittime della Lanterna Azzurra –, sarebbe potuta accadere la stessa cosa con un altro artista. Anzi dovrebbe costituirsi parte civile al processo, se ha agito rispettando tutti i canoni che richiede l’organizzazione di un evento. A suo modo è una vittima anche lui». Riguardo alle sue esternazioni aggiunge: «A volte il silenzio vale più di mille discorsi».Insomma un po’ inopportuno. Dopo l’ultimo post relativo alla tragedia della Lanterna Azzurra, Sfera Ebbasta è tornato a postare selfie e foto durante le vacanze. Troppo presto. «Ti sei ficcato in bel vespaio. Rischi grosso facendo come se nulla fosse. Altroché “2018 anno ricco di emozioni per me”. Sinceramente per me sei invisibile. Riletti», si legge in un commento.