L'ultima provocazione di Sfera Ebbasta, si copre di soldi: "Il mio primo lavoro era il porta pizze"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova provocazione da parte dial secolo Gionata Boschetti. Il rapper nato a Cinisello Balsamo, che si è definito “re della trap” (genere musicale molto in voga) e che ha ottenuto il record di streaming su Spotify nonché il tutto esaurito durante le sue esibizioni live, ha voluto sottolineare quanto la carriera musicale abbia accresciuto la sua capacità economica.Sfera, dal suo account instagram (che non a caso usa come simboli l’euro e il dollaro) ha postato una foto che vede il suo braccio ricoperto di, per la verità banconote da 20 euro, seguito dalla didascalia: «Il primo lavoro che ho fatto è stato il porta».