SenzaEtà, il premio Oscar Lanthinos racconta in uno spot la sessualità delle over50

#SenzaEtà è lo spot lanciato da Tena a cui ha collaborato il regista Yorgos Lanthinos, premio Oscar per il film “La Favorita”. Al centro della campagna lanciata dal brand del Gruppo Essity specializzato in soluzioni per l’incontinenza la lotta agli stereotipi su un tema ancora tabù: la sessualità delle donne over 50. Con la firma creativa dell’agenzia Amv Bbdo London, lo spot è un insieme di ritratti di donne e del loro rapporto con la sessualità. Un modo per raccontare un momento ricco e pieno della loro vita, nonostante i piccoli inconvenienti che possono accompagnarla.

La campagna prende le mosse da una ricerca condotta dal brand sulla disparità di percezione dell’invecchiamento e dell’intimità e dell’incontinenza tra le donne giovani (18-34) rispetto alle reali storie delle donne over 50. Le giovani donne non si preoccupano più del tempo che passa – con il 70% che anzi guarda all’età matura come un periodo di maggiore sicurezza in sè – l’incontinenza e i possibili problemi di salute rimangono una paura. Il 57% delle donne under 34 sono preoccupate di avere perdite urinarie come effetto collaterale dell’invecchiamento. Hanno anche paura di sentirsi meno sexy (61%), essere meno in forma fisicamente (65%) e affrontare problemi di salute mentale (61%). Credono che l’incontinenza sia imbarazzante (64%) e che influenzerebbe negativamente le loro vite (61%) con il 52 % principalmente preoccupato dell’impatto sulla vita sessuale.

Le donne mature si sentono più ricche di esperienza (67%), più a loro agio nell’esprimere le proprie idee (63%) e più sagge (61%) di quanto fossero da giovani, come riporta il sito brand-news. Il 37% delle donne over 50 dichiara di sentirsi meglio ora nella propria pelle di quanto si sia mai sentita. Un terzo delle donne si sente più felice (30%), ben il 41% avventurosa e il 12% addirittura più sexy di quanto lo fosse da giovane. «Sto bene nel mio corpo e mi sento ancora sexy», racconta una delle protagoniste dello spot.

Ultimo aggiornamento: 22 Ottobre, 08:11

