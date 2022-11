Selvaggia Lucarelli, poche ore dopo la morte della madre in studio a Ballando con le Stelle, indignazione social: «Non ti vergogni?»

Non viene perdonato nulla a Selvaggia Lucarelli, nemmeno la partecipazione a Ballando con le stelle nonostante la morte della madre Nadia. Anzi, proprio la scelta di presenziare al programma poche ore dopo il doloroso lutto familiare, ha acceso l'indignazione di una parte del pubblico social che la accusa di poca sensibilità.

Selvaggia Lucarelli a Ballando dopo la morte della madre

Quella che per alcuni è sembrata una scelta difficile, ma dettata dal senso di responsabilità verso la produzione di Ballando, altri l'hanno interpretata come una mancanza di rispetto verso la propria stessa famiglia, colpita dalla grave perdita. Non si è fatta attendere la risposta di Selvaggia Lucarelli, che ha approfittato dell'interruzione pubblicitaria per pubblicare una storia al vetriolo contro gli haters: «Mi dispiace molto non essere rimasta a casa per rispettare il dolore di chi soffre perché non sono rimasta a casa. Davvero. Vi sono vicina». Un commento conciso e ironico che chiude sul nascere qualsiasi polemica e ricorda a tutti quanto il dolore di Selvaggia Lucarelli poco riguardi le persone che non fanno parte della sua famiglia.