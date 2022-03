Selvaggia Lucarelli: «Giletti a Odessa, film di serie B». Lui replica: «Brava quando alza le palette a Ballando»

Massimo Giletti e Selvaggia Lucarelli, è polemica. «Credo che la Lucarelli esprima il suo meglio quando alza le palette a Ballando con le Stelle. Non merita nessun altro tipo di commento».

Così Giletti, raggiunto a Odessa in Ucraina dall'Adnkronos, replica alle accuse della Lucarelli che su Twitter ha criticato la sua diretta di ieri sera accusandolo di aver registrato la prima parte del programma perché dalle 20 era in vigore il coprifuoco e di aver trasformato la guerra «in set di un film di serie B».

Un Javelinnha colpito una cucina a Kharkiv. Lo riporta la Selvaggia nazionale. pic.twitter.com/VYR5T1xCHu — Paolo Galasso (@pagalasso) March 20, 2022

In queste ore la Lucarelli è finita però nel mirino dei social per una foto da lei postata con un missile in una cucina di Kharkhiv. Molti utenti però replicano. «I missili secondo #Selvaggia: prima di entrare chiedono permesso, si puliscono i piedi sullo zerbino, e rimettono a posto le stoviglie nel lavabo», scrive su Twitter FrancisPin.

