Bagarinaggio online, Agcom multa per oltre 5 milioni di euro Viagogo, Stubhub e Mywayticket

Viagogo, Stubhub e Mywayticket sono state sanzionate per un totale di 5.580.000 eurodall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Una multa che arriva al termine delle indagini relative al contrasto del bagarinaggio online (secondary ticketing). Le tre società gestiscono i tre principali siti di rivendita di biglietti di eventi e concerti



Agcom ha diffidato allo stesso tempo tali piattaforme dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni di legge. L'Autorità ha verificato, e di conseguenza sanzionato, Viagogo, Stubhub e Mywayticket per la violazione dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le tre società hanno infatti messo in vendita biglietti per spettacoli e concerti ad un prezzo superiore al prezzo nominale. Tra gli eventi per i quali sono stati venduti biglietti a prezzi non consentiti vi sono i concerti di Vasco Rossi, Ennio Morricone, Jovanotti, Eros Ramazzotti, Elton John, Jack Savoretti, Def Leppard, Elisa, Laura Pausini e Biagio Antonacci, The Giornalisti, e gli spettacoli di Maurizio Battista. Tutti gli eventi interessati dalle violazioni si sono svolti tra marzo e settembre 2019. Ultimo aggiornamento: 16:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA