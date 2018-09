“Se ti abbraccio non aver paura”, Salvatores sul set del suo nuovo road movie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono iniziate a Trieste le riprese di “Se ti abbraccio non aver paura”, il nuovo film diretto dal Premio Oscar Gabriele Salvatores. Nel cast Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono e il giovane Giulio Pranno. Il film, scritto da Umberto Contarello e Sara Mosetti, è prodotto da Indiana Production ed Edi (Effetti Digitali Italiani) con Rai Cinema, in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission.Gabriele Salvatores torna a girare un road movie, dall’Italia del Nordest fino alle strade deserte dei Balcani. Il film, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Fulvio Ervas, racconta la straordinaria avventura di un padre e un figlio e il loro rapporto tenero, divertente, problematico e fuori dagli schemi. «Il viaggio, la musica, le strade senza nome dove emozioni e sentimenti trovano lo spazio per volare. Insomma rock and roll! Di nuovo in strada, dove a volte ho bisogno di tornare», dice Gabriele Salvatores. Le riprese si svolgeranno tra Italia, Slovenia e Croazia e dureranno 9 settimane. Il film uscirà nel 2019 e sarà distribuito da 01 Distribution.