Gorizia, al via «Se Io Fossi Caino»: dal 25 al 27 agosto il festival teatrale in cui i detenuti incontrano il mondo esterno

Un percorso per i detenuti in cui l'arte diventa aria. Il teatro come strumento d'incontro fra i detenuti e il mondo esterno al carcere. Ma anche come momento di riflessione sulla società. È l'obiettivo degli organizzatori di «Se io fossi Caino» (dal 25 al 27 agosto) ovvero il Festival di teatro e arte del carcere che, hanno presentato l'iniziativa, giunta alla terza edizione, nel parco del municipio di Gorizia, alla presenza del sindaco, Rodolfo Ziberna, del presidente della Fondazione Carigo, Alberto Bergamin e dei rappresentanti della Caritas diocesana e della curia, don Paolo Zuttion e Simone Orsolini. Sia il sindaco Ziberna sia il presidente Bergamin, sottolineando l'importanza di una rete istituzionale che sostenga eventi per sensibilizzare il pubblico su tematiche di grande impatto sociale, hanno espresso grande apprezzamento per l'iniziativa che «coinvolge direttamente i detenuti, stimolando la loro capacità di recupero e di reinserimento nella società».

La manifestazione, che continuerà fino a novembre spostandosi anche a Trieste, è dedicata appunto al tema della detenzione e propone eventi che coinvolgono direttamente i detenuti così come proposte artistiche che favoriscono una maggiore consapevolezza e stimolano una riflessione da parte del pubblico. L'obiettivo è aprire alla vista e alla comprensione delle persone la realtà del carcere. Non solo teatro con i detenuti, ma anche spettacoli, laboratori, conferenze per promuovere una maggiore consapevolezza nella comunità e dialogare con un pubblico trasversale, e non solo di «addetti ai lavori».