Scontro tra Selvaggia Lucarelli e Ciacci, il ballerino difende la D'Urso ma l'opinionista lo zittisce

durante l'ultima serata diha voluto lanciare una frecciatina a. L'opinionista non ha mai nascosto la disapprovazione per la partecipazione al reality di Favoloso, ex di Nina Moric, e lo ha rimarcato con una maglietta in diretta tv, ma la cosa non è piaciuta a Ciacci che ha preso le difese della regina di Canale 5.Dopo qualche minuto la Lucarelli ha tolto la maglietta e il costumista di Detto Fatto, in coppia con Raimondo Todaro, non ha potuto far a meno di commentare: «Vedo che ti sei tolta la maglietta, meglio così». Selvaggia Lucarelli non ha certo lasciato cadere la provocazione e ha replicato: «Non serve che fai il ruffiano con la persona che domani ti ospita», riferendosi all'ospitata a Domenica Live di Ciacci di questo pomeriggio. Ciacci ha provato a salvarsi in extremis dicendo: «Ti preferisco senza maglietta», ma Selvaggia ha concluso in modo pungente: «E io ti preferisco in Rai».Milly Carlucci non ha raccolto lo scambio di battute e ha preferito andare avanti con la finale del programma. Tutto è nato dal "tradimento" di Ciacci, che questo pomeriggio non sarà ospite, come tutti gli altri concorrenti di Cristina Parodi a Domenica In, ma andrà a Mediaset a Domenica Live. Pare che questo abbia creato malumori in Rai, ma è anche vero che tra Ciacci e Barbara c'è un'amicizia di lunga data.