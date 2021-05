Netflix, Schwarzenegger interprete e produttore di una nuova serie tv

Netflix trasmetterà una serie di otto episodi su un'avventura di spionaggio globale senza titolo di un'ora, interpretata e prodotta da Arnold Schwarzenegger nella sua prima grande incursione nella televisione con sceneggiatura. Lo riporta il sito specializzato Deadline Hollywood. Lo streamer è approdato alla serie prodotta da Skydance tv, con protagonista anche Monica Barbaro ('Top Gun: Maverick'), lo scorso novembre.

Nella serie, creata da Nick Santora (Jack Reacher; La serie Fugitive), quando un padre (Schwarzenegger) e una figlia (Barbaro) scoprono di aver lavorato segretamente come agenti della Cia per anni, si rendono conto che la loro bugia ha fatto in modo che non si conoscano affatto. La serie affronta le dinamiche familiari universali in uno sfondo globale di spionaggio, action fantasy e umorismo.

«I fan di tutto il mondo mi chiedono da anni una corsa sfrenata come questa, e ora finalmente la riceveranno grazie ai nostri fantastici partner di Skydance e Netflix», ha detto Schwarzenegger. «Sono estremamente entusiasta di iniziare a lavorare allo show con Nick, Monica e tutto il team». Santora ha creato e sviluppato l'idea originale e sta producendo esecutivamente la serie senza titolo come parte del suo accordo generale con Skydance Television. Il progetto è stato sviluppato internamente da Skydance TV e lo studio indipendente ha scelto i due protagonisti prima ancora di portarlo sul mercato dello streaming.