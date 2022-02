Scaletta finale Sanremo 2022: l'ordine della quinta serata e i favoriti. Sabrina Ferilli conduce con Amadeus, Marco Mengoni super ospite (con omaggio a Lucio Dalla)

Scaletta della quinta serata (la finale) di Sanremo 2022 il 5 febbraio . È il giorno dell'attesissima finale del Festival, seguitissimo quest'anno e campione di ascolti con lo share che in alcune serate ha battuto ogni record. Dopo la serata cover di ieri sera, i 25 Big in gara torneranno ad esibirsi con le loro canzoni: i favoriti sono Mahmood e Blanco, con la loro «Brividi». Si contenderanno il primo posto, con ogni probabilità, con Elisa e la sua «O forse sei tu». Con Amadeus sul palco a condurre la finalissima ci sarà Sabrina Ferilli. Grande attesa per Marco Mengoni, il super ospite a sorpresa della finalissima: atteso un omaggio a Lucio Dalla. La scaletta è ancora da ultimare: l'ordine di esibizione arriverà di consueto nel pomeriggio.

Scaletta quinta serata Sanremo 2022 (cliccando sulla canzone, testo e significato)

1. Sangiovanni – Farfalle

2. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

3. Le Vibrazioni – Tantissimo

4. Emma – Ogni volta è così

5. Matteo Romano – Virale

6. Iva Zanicchi – Voglio amarti

7. DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

8. Elisa – O forse sei tu

9. Fabrizio Moro – Sei tu

10. Tananai – Sesso Occasionale

11. Irama – Ovunque sarai

12. Aka7even – Perfetta così

13. Highsnob e Hu – Abbi cura di te

14. Achille Lauro "Domenica"

15. Yuman "Ora e qui"

16. Noemi “Ti amo non lo so dire”

17. Gianni Morandi “Apri tutte le porte”

18. La Rappresentante di Lista “Ciao ciao”

19. Michele Bravi “Inverno dei fiori”

20. Massimo Ranieri “Lettera di là dal mare”

21. Mahmood e Blanco "Brividi"

22. Ana Mena “Duecentomila ore”

23. Rkomi “Insuperabile”

24. Dargen D’Amico “Dove si balla”

25. Giusy Ferreri “Miele”

Il voto, la classifica finale e il vincitore

Nella serata finale le 25 canzoni in gara verranno votate dal pubblico attraverso il televoto e, la media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti, determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni. A quel punto, le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l’esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio-video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il televoto, la giuria della stampa, tv, radio e web e della “demoscopica 1000”, con un peso percentuale così ripartito: televoto 34%: giuria della sala stampa, tv, radio e web 33%; "demoscopica 1000" 33%. La canzone e l'artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata vincitore di Sanremo 2022. Allo stesso modo verranno proclamate anche la seconda e la terza canzone classificate.

Ospiti della finale di Sanremo

Con Amadeus a condurre la finale ci sarà Sabrina Ferilli, quinta e ultima co-conduttrice dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta. Dalla Costa Toscana l'ormai coppia consolidata Fabio Rovazzi e Orietta Berti mentre l'attesa è per Marco Mengoni, super ospite della finalissima: previsto un omaggio a Lucio Dalla.