Scaletta concertone del 1 Maggio, 9 ore di musica con circa 50 artisti: ecco la lineup

Tra tre giorni avrà luogo l’evento tanto atteso dagli italiani che ogni anno si riuniscono a Piazza San Giovanni in Laterano per seguirlo. Stiamo parlando del concerto 1 maggio Roma, dove più di 50 artisti si esibiranno e renderanno la giornata unica e inimitabile. Lo spettacolo prevede una durata di 9 ore e sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. Manca sempre meno e la line up è stata ufficializzata.

FOTO: @Parole & Dintorni