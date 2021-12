Scala, contagi nel balletto: saltano le prove di Bayadère, a rischio l'apertura della stagione di danza

Contagi nel corpo di ballo, saltano le due prove previste domani per Bayadère, il balletto in cartellone il prossimo 15 dicembre come apertura della stagione di danza della Scala e in programma fino all'8 gennaio. Il motivo sono i nuovi contagi al Covid. Alla ballerina e alle due comparse risultate positive la settimana scorsa ora si sono aggiunti un ballerino, due maitre e due bambini.

Domani la decisione sul da farsi

La Cub, in una lettera all'Ats (Agenzia di tutela della salute), aveva parlato anche di una parrucchiera positiva. Al momento, la prova generale prevista per l'11 sarà a porte chiuse. Domani si valuterà il da farsi, in base anche ai risultati di ulteriori tamponi. Senza focolai si andrà avanti, altrimenti è possibile un posticipo.

L'esordio nel 1877

La Bayadère - o Danzatrice del tempio - è un balletto con coreografia di Marius Petipa, musica di Ludwig Minkus e libretto di Serghei Khudekov. La prima rappresentazione a San Pietroburgo, Russia, presso il Teatro Imperiale Bolshoi Kamenny il 23 gennaio per il calendario giuliano (o il 5 febbraio per il calendario gregoriano) del 1877. Una delle scene, il "Grand Pas Classique", noto anche come "Il regno delle ombre", è uno dei pezzi più celebrati del balletto classico, sovente proposto come opera a sé stante.

Nella rappresentazione della Scala sarà messo in scena in tre atti, sulla base della coreografia e della regia curate da Rudolf Nureyev. Sul palco il corpo di ballo della Scala, con musica dell'orchestra del Teatro. Impegnati anche gli allievi della Scuola di Ballo dell’Accademia.