Saviano e Zerocalcare "banditi" dal Festival dell'Aquila, braccio di ferro tra il sindaco FdI e Franceschini

La cultura deve essere libera. Libera da pressioni e interferenze politiche. Sul programma del #festivaldegliincontri de #LAquila non può e non deve esserci alcuna intromissione né da parte del @_MiBAC né da parte del Comune. pic.twitter.com/A2utf6o97A — Dario Franceschini (@dariofrance) September 12, 2019

È la prima guerra culturale al tempo del governo rosso-giallo. E vede coinvolto questa guerra addirittura il ministro dei Beni culturali,, che è anche capo delegazione del Pd nell'esecutivo. Twitta: «La cultura deve essere libera. Libera da pressioni e interferenze politiche. Sul programma del #festivaldegliincontri de #non può e non deve esserci alcuna intromissione né da parte del @_MiBAC né da parte del Comune».Insomma la giunta cittadina a guida Fratelli d'Italia ha detto no alla partecipazione die di, idoli della sinistra, dell'estrema sinistra e del progressismo soprattutto giovanile. La destra non li vuole alla kermesse artistica e culturale, il ministero della Cultura grillo-dem dice che vanno ammessi. Chi vincerà questo primo braccio di ferro, la destra o la sinistra?