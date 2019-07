«Sara Tommasi ha interrotto la gravidanza per curare il bipolarismo». L'annuncio choc della manager

di Emiliana Costa

non ha portato avanti laperché ha ripreso la cura per il». A dare l'annuncio è la manager, che sul suo profiloha spiegato le motivazioni che avrebbero spintoa non tenere il bambino.Ecco le parole della manager Cattoni: «Essere manager vuol dire prenderti cura in tutto di una star. Non puoi solo indicarle 'Fai questo o fai quello' o 'Facciamo questo lavoro che ci porta budget' essere manager vuol dire prima di tutto 'Amare' la tua star che ti sei scelta. Entrare nella sua vita, conoscerla a fondo, incazzarti con lei, decidere con lei, portarla in alto.Per me lei è stata la mia ispirazione per un lavoro che nemmeno volevo fare. Mi ci sono trovata dentro. Tempestata di telefonate notte e giorno. Oggi Sara ha ripreso la cura. Si sta curando. Il bipolarismo non è di certo un caso facile. Ho scelto una Star problematica ma con grandi doti che vanno oltre la logica. A me non interessa del suo passato. A me interessa solo Sara Tommasi con Debora Cattoni. Tutte le pagine in Instagram dedicate a lei non sono sue. Nessuno le gestisce. Sono solo fan incalliti. La sua vera pagina nascerà a giorni tutelata da me e dal mio staff. Se pensate di chiamarmi per conoscerci e farci perdere tempo non ci interessa. Se pensate di chiamare me e frequentare me anche per provare a by passarmi, non ci interessa, e soprattutto a Sara non interessa. Se pensate di portarvi a letto Sara tramite me non ci interessa.A voi la risposta ❤️💘 Sara a settembre tornerà in TV. Poco ma buono. Un caro saluto a tutti, e un abbraccio ai veri fan».La notizia della gravidanza aveva fatto nascere più di un sospetto. Dagospia aveva ipotizzato una «Caltagironata» sullo stile del Prati-gate. E ora l'annuncio di interruzione di gravidanza per motivi di salute. Tutto chiarito? Staremo a vedere.