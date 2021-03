Sanremo 2021, Fiorello e la battutaccia a Vittoria Ceretti: «Sei magretta», ma lei reagisce così

Gelo sul palco dell'Ariston di fronte all'infelice battuta di Fiorello a commento della magrezza della co-conduttrice della terza puntata del festival di Sanremo 2021, Vittoria Ceretti. “Tu sei bella magretta eh?” dice il mattatore osservando con attenzione la presenza scenica della top model italiana. La Ceretti risponde però decisa alla battutta dello showman: “Bah però un po’ di formette ce le ho”.

Da subito si scatenano i social, e gli utenti si dividono tra quanti si dicono indignati per gli ancora attuali steriotipi del mondo della moda, che vogliono la magrezza come conditio-sine-qua-non della passerella, e quanti, invece, si dicono contrari al giudizio del corpo della donna in ogni contesto. «Che momento imbarazzante» è il post twitter che sintetizza al meglio la polemica scatenata.

