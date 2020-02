Sanremo 2020, scaletta quarta serata: i 24 cantanti, gli ospiti e i giovani (stasera il vincitore)

Scaletta della quarta serata del Festival di Sanremo 2020. Stasera sarà decretato il vincitore delle Nuove Proposte del festival di Sanremo 2020.

I primi a sfidarsi saranno Leo Gassmann contro Fasma

Poi a seguire Tecla contro Marco Sentieri.

I vincitori dei due scontri diretti si daranno battaglia per il titolo. A votare sono la giuria demoscopica, la giuria della stampa e il televoto.

Ecco l'elenco, in ordine di uscita, dei 24 big in gara, che torneranno a proporre le loro canzoni dopo la serata cover. In questo quarto appuntamento esprimerà il proprio giudizio la sala stampa, che avrà dunque modo di dire la sua dopo la giuria demoscopica e l’orchestra. Ecco dunque tutti gli artisti e le canzoni in gara:

Paolo Jannacci: (testo e significato di “Voglio parlarti adesso”)

Rancore: (testo e significato di “Eden”)

Giordana Angi: (testo e significato di "Come mia madre”)

Francesco Gabbani: (testo e significato di "Viceversa”)

Raphael Gualazzi: (testo e significato di “Carioca”)

Anastasio: (testo e significato di “Rosso di rabbia”)

Pinguini Tattici Nucleari: (testo e significato di “Ringo Starr”)

Elodie: (testo e significato di “Andromeda")

Riki: (testo e significato di “Lo sappiamo entrambi”)

Diodato: (testo e significato di “Fai rumore”)

Irene Grandi: (testo e significato di “Finalmente io”)

Achille Lauro: (testo e significato di “Voglio parlarti adesso”)

Piero Pelù: (testo e significato di “Gigante”)

Tosca: (testo e significato di “Ho amato tutto”)

Michele Zarrillo: (testo e significato di “Nell’estasi o nel fango”)

Junior Cally: (testo e significato di “No grazie")

Le Vibrazioni: (testo e significato di "Dov'è")

Alberto Urso: (testo e significato di “Il sole ad est”)

Levante: (testo e significato di “Tikibombom”)

Bugo e Morgan: (testo e significato di “Sincero”)

Rita Pavone: (testo e significato di "Niente (Resilienza 74)”

Enrico Nigiotti: (testo e significato di “Baciami adesso”)

Elettra Lamborghini: (testo e significato di “Musica (e il resto scompare")

Marco Masini: (testo e significato di “Il confronto”)

Gli ospiti della quarta serata

Amadeus condurrà la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 affiancato da due co-conduttrici, come ormai consuetudine. Si tratta di Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Non mancheranno inoltre Fiorello e Tiziano Ferro, presenze fisse sul palco dell’Ariston. Per quanto riguarda gli ospiti invece si registra una certa varietà generazionale. Dopo Lewis Capaldi, spazio a un’altra artista di fama internazionale: Dua Lipa. Salirà sul palco dell’Ariston anche Ghali.

