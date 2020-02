Sanremo, l'ex Matia Bazar stronca "Vacanze Romane" di Masini e Arisa: «Musical di terza categoria»

La versione di "Vacanze Romane" dei Matia Bazar proposta da Marco Masini e Arisa al festival di Sanremo non piace affatto a Mauro Sabbione, tastierista del gruppo nella formazione che portò il brano sul palco dell'Ariston nell'83: «La partenza di Arisa, sul ritmo pseudo U2 "streewithnoname" (sì proprio il gruppo di Bono farcito su un ritmo disco/trash) è decisamente orribile. Vacanze Romane sembra un musical di terza categoria».

Il musicista non le manda a dire e boccia clamorosamente l'esecuzione dei due cantanti. Nelle pagelle redatte per Adnkronos, Sabbione affonda il colpo: «Scusate ma sono di parte. L'unico momento affascinante è il vocalizzo iniziale. Poi Arisa complica il tutto con una spensierata sguaiatezza senza confini». Se Amadeus ha precisato presentandola come «uno dei momenti più sofisticati e popolari che Sanremo abbia prodotto, avrebbe dovuto essere appunto uno dei momenti più sofisticati e popolari che Sanremo abbia prodotto!», dice l'ex Matia Bazar, che affibbia come voto un bel 3 alla coppia di artisti.



Ultimo aggiornamento: 7 Febbraio, 09:30

