Sanremo 2023, stasera in tv venerdì 16 dicembre la Finale dei Giovani: partecipanti, canzoni e regolamento

Stasera in tv, venerdì 16 dicembre, su Rai 1 alle 21.25 ci sarà la finale di Sanremo Giovani. I motori del festival sono accesi e stasera ci sarà solo un assaggio di quello che succederà in prima serata sulla Rai dal 7 all'11 febbraio, quando prenderà vita sul palco dell'Ariston la kermesse della musica italiana. I nomi dei big di Sanremo 2023 sono stati svelati e i telespettatori sono pronti a rivivere le emozioni con gli idoli che hanno fatto la storia degli anni '90. Ma stasera tocca ai giovani. Sono 12 i ragazzi che sono riusciti ad afferrare un passepartout per la serata di oggi e 6 di loro potranno arrivare a gareggiare con i grandi della musica italiana.

Sanremo 2023, I Cugini di Campagna in gara con un brano de La Rappresentante di Lista: la scelta di Amadeus scatena l'ironia social

Sanremo Giovani, stasera in tv la finale

Anche per quest'anno, come per i precedenti tre, sarà Amadeus a condurre il festival. I talenti si sfideranno sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo. Solo 6 di loro però riusciranno a "volare" all'Ariston per esibirsi dal 7 febbraio. A giudicare i 12 artisti sarà una giuria composta dalla commissione musicale e dal voto dello stesso Amadeus.

«Sanremo 2023 sembra il Festivalbar del 1996», tornano Grignani, Paola e Chiara e gli Articolo 31

Ma chi sono i finalisti di sanremo giovani e quali sono le loro canzoni?

Colla Zio con Asfalto

Fiat 131 con Pupille

Gianmaria con La città che odi

Giuse The Lizia con Sincera

Maninni con Mille Porte

Mida con Malditè

Noor con Tua

Amelie Olly con L’anima balla

Romeo & Drill con Giorno di scuola

Sethu con Sottoterra

Shari con Sotto voce

Will con Le cose più importanti ​

Sanremo 2023, social scatenati per i big: «Sogno i Cugini di Campagna in mutande come i Maneskin». E Amadeus diventa un meme

Dove vederla

La finale di questa sera sarà trasmessa in diretta su Rai 1, a partire dalle 21.30. Ma l’evento sarà disponibile anche in streaming e in replica sul portale Rai Play.