Sanremo 2023, Gianni Morandi co-conduttore per tutte le 5 serate: è ufficiale

Gianni Morandi sarà sul palco con Amadeus per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2023. A dare l'annuncio è stato lo stesso conduttore in diretta al TG1. Poco dopo, un video-messaggio del cantante che l'anno scorso si era classificato al terzo posto dopo Blanco-Mahmood ed Elisa: «Caro Amadeus, non sono con Jovanotti, stasera sono a casa ma mi sono messo lo smoking. La proposta che mi hai fatto mi ha prima sopreso e poi entusiasmato. Poi mi sono fatto una domanda: hai fatto festival straordinari ma anche impegnativi. Nel 2023 avrai fatto 60 anni: hai bisogno - ha detto Morandi in collegamento al Tg1 - di qualcuno giovane, che ti dia una mano. Scherzo Ama: accetto con entusiasmo».

Amadeus elogia Morandi «amato da tutti, è la storia della musica ma anche il presente, amatissimo da intere generazioni». Ospite fisso del Jova Beach Party, Morandi ha già condotto Sanremo nel 2011 e nel 2012, lo ha vinto solo una volta nel 1987 con "Si può dare di più" insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri ed è arrivato terzo nell'ultima edizione 2022 con "Apri tutte le porte" scritta proprio da Lorenzo Cherubini.

Tornerò a Sanremo, sarò al fianco di Amadeus per condurre il Festival.

Chi l’avrebbe mai detto…

Evviva Sanremo! #festivaldisanremo pic.twitter.com/G5SVcad1cu — Gianni Morandi (@morandi_g) July 11, 2022

La coppia con Chiara Ferragni

L'annuncio di Gianni Morandi arriva dopo alcune settimane dall'altro grande annuncio che aveva dato Amadeus su Chiara Ferragni, che invece sarà sul palco la prima e l'ultima serata. «Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023», aveva scritto lei su Instagram, con cuoricino e foto che la ritrae sorridente accanto ad "Ama". Trentacinque anni, oltre 27 milioni di follower, l'imprenditrice digitale che la senatrice Liliana Segre ha invitato a visitare il Memoriale della Shoah «perché sa parlare ai giovani» e alla quale direttore degli Uffizi Eike Schmidt ha fatto da guida per le sale delle Gallerie, facendo schizzare il numero dei visitatori, ha rivoluzionato il mondo della moda - da quando nel 2009 ha fondato il suo blog, The Blond Salad - e non solo, diventando con il marito Fedez un modello per le nuove generazioni che usano il digitale come mezzo di comunicazione, denuncia, affari.