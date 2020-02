Sanremo, seconda serata. Classifica, guida Gabbani. Standing ovation ai Ricchi e Poveri e Ferro-Ranieri

Sanremo 2020, archiviata anche la seconda serata del 70esimo Festival della canzone italiana presentato da Amadeus. Insieme a lui sul palco del teatro Ariston questa sera le giornaliste del Tg1 Laura Chimenti, Emma D'Aquino e Sabrina Salerno.

Sul palco gli altri 12 big dopo quelli della serata d'apertura: il primo a esibirsi è Piero Pelù, mentre la serata si conclude con la performance di Michele Zarrillo. Fari puntati anche sulla controversa esibizione del rapper Junior Cally, che si piazza ultimo in tutte le classifiche. Per quanto riguarda i super ospiti i Ricchi e Poveri hanno infiammato l'Ariston, facendolo ballare con i loro più grandi successi. E sono tornati Fiorello e Tiziano Ferro, che ha duettato con Massimo Ranieri: sul palco, tra gli altri, anche Gigi D'Alessio e Zucchero.

Capitolo nuove proposte: in semifinale sono passati Fasma e Marco Sentieri che incontreranno Tecla e Leo Gassman.

Ore 01.36: la classifica generale

1 - Francesco Gabbani

2 - Le Vibrazioni

3 - Piero Pelù

4 - Pinguini tattici nucleari

5 - Elodie

6 - Diodato

7 - Irene Grandi

8 - Tosca

9 - Michele Zarrillo

10 - Levante

11 - Marco Masini

12 - Alberto Urso

13 - Giordana Angi

14 - Raphael Gualazzi

15 - Anastasio

16 - Paolo Jannacci

17- Achille Lauro

18 - Enrico Nigiotti

19 - Rita Pavone

20 - Riki

21 - Elettra Lamborghini

22 - Rancore

23 - Bugo e Morgan

24 - Junior Cally

Ore 01.34: la classifica della seconda serata

1 - Francesco Gabbani

2 - Piero Pelù

3 - Pinguini tattici nucleari

4 - Tosca

5 - Michele Zarrillo

6 - Levante

7- Giordana Angi

8 - Paolo Jannacci

9 - Enrico Nigiotti

10 - Elettra Lamborghini

11- Rancore

12 - Junior Cally

01.24: Dopo il monologo di Emma D'Aquino sulla libertà di stampa, l'ultimo a esibirsi è Michele Zarrillo

Ore 01.07: Sul palco l'atteso Junior Cally, al centro delle polemiche degli ultimi giorni. Per lui qualche fischio, ma convince i social.

Ore 00.45: Rancore canta Eden presentato da Emma D'Aquino e Laura Chimenti

Ore 00.30: Emozione e standing ovation dell'Ariston per Gigi D'Alessio, ospite a Sanremo a 20 anni dal suo debutto al Festival con 'Non dirgli maì. Il cantautore ha interpretato magistralmente la sua canzone. Alla sua settima volta al festival, D'Alessio è stato accompagnato dall'orchestra di Sanremo diretta dal Mø Adriano Pennino in una nuova versione sinfonica di 'Non dirgli maì, come quella contenuta nell'ultimo album 'Noi duè pubblicato lo scorso ottobre, in cui il cantautore è affiancato dalla London Symphony Orchestra.

Ore 00.21: Francesco Gabbani canta "Viceversa".

Ore 00.00: L'Ariston torna a ballare sul finale dell'esibizione di Zucchero. Il bluesman, accompagnato dalla sua band, canta il nuovo singolo 'Spirito nel buiò e La canzone che se ne và (entrambi dall'ultimo disco di inediti 'D.O.C.') poi, prima di intonare uno dei suoi più grandi successi, 'Solo una sana e consapevole libidinè (decima traccia dello storico album 'Bluès') invita il pubblico ad alzarsi. «Stand up! Stand up!», urla. La platea del teatro lo segue e lo accompagna, cantando, ballando e battendo le mai. Zucchero approfitta per ricordare dell'imminente tour mondiale che partirà dalla Nuova Zelanda e toccherà l'Australia, gli Usa e il Canada prima di arrivare in Europa dove tra i vari paesi in cui sarà protagonista fino a dicembre ci sarà ovviamente l'Italia con 14 concerti all'Arena di Verona (prima data il 22 settembre e ultime due date, da domani in prevendita, 6 e 7 ottobre).

Ore 23.30: Tutti in piedi a cantare, ballare e battere le mani, con l'Ariston che si trasforma in una grande discoteca. Trionfo per i Ricchi e Poveri al festival di Sanremo: la reunion che consacra il ritorno del gruppo in formazione originaria sul palco del festival dopo 50 anni ha visto la platea del festival scatenarsi sulle note dei più grandi successi del celebre quartetto. Si comincia con 'L'ultimo amorè, il primo brano del gruppo, cover di 'Everlasting lovè del 1968, in versione inedita. Poi l'atmosfera si scalda con 'La prima cosa bellà e 'Che sarà', dove entra anche Fiorello per cantare una strofa insieme ai quattro, diventando 'il quinto 'componente della band. Ma l'apice si raggiunge con 'Sarà perché ti amò e 'Mamma Marià, quando tutto l'Ariston si scatena in balli e canti. Tra il pubblico, cantano anche il direttore di Rai1 Stefano Coletta, la moglie di Amadeus Giovanna, Alba Parietti, Marino Bartoletti e tanti altri. Partecipa in piedi e sorridente anche lo schivo ad della Rai Fabrizio Salini.

Ricchi e Poveri show, Ariston come una discoteca (ma il playback scatena social)



Ore 23.10: Commozione all'Ariston con l'arrivo di Paolo Palumbo, 22enne malato di Sla che voleva fare lo chef e invece quattro anni fa ha scoperto di avere la malattia che lo ha fermato. Paolo aveva presentato a Sanremo Giovani il brano da lui stesso scritto Io sto con Paolo, scartato ma ripescato da Amadeus come ospite stasera. «La mia no è la storia di un ragazzo sfortunato, ma di un ragazzo che non si è arreso - è il messaggio che Paolo lancia con la voce metallica del sistema con cui comunica con il resto del mondo grazie al movimento degli occhi-. I limiti sono solo dentro di noi. Ricordate che il tempo che abbiamo a disposizione è poco ed è nella mente che ristagnano le disabilità più gravi». Mentre il computer elaborava il pensiero di Paolo, Ariston in silenzio e Amadeus visibilmente commosso.



Ore 22.45: Coro e standing ovation per Massimo Ranieri e Tiziano Ferro sulle note di Perdere l'amore, tra i più grandi successi della storia del festival, con cui Ranieri ha vinto all'Ariston nel 1988. «Stasera te permett' e me chiamà papà», dice il 'vecchio leonè a Tiziano, che lo invita al concerto che terrà allo stadio San Paolo di Napoli il 24 giugno.

Ore 22.40: Tosca torna all'Ariston e canta "Ho amato tutto"

Ore 22.35: Levante canta la sua "Tikibombom"

Ore 22.30: La scollatura dell'abito nero in paillettes è profonda, lo spacco vertiginoso, ma il tacco a spillo resta impigliato nel vestito: Sabrina Salerno, anche lei questa sera tra le signore dell'Ariston, sta per incespicare sulla scala quando Amadeus, galante, si precipita al suo fianco.​

Ore 22.25: Si esibisce Elettra Lamborghini, che twerka sul palco dell'Ariston

Ore 22.20: Sul palco le giornaliste del Tg1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti che si cimentano in una gag con Amadeus "tentando" di presentare la prossima cantante.

Ore 22.02: Sale sul palco il primo concorrente Piero Pelù con "Gigante"

Ore 21.40: Papillon e giacca di velluto rossa, Fiorello torna in scena, trasforma l'Ariston in discoteca ballando con un gruppo di danzatori sulle note di Stayin' Alive («Sono l'Enzo Paolo Turchi 3.0», «sono un'etoilette»), annuncia la «storica reunion dei Rich and Poor», i Ricchi e Poveri in formazione a quattro («se mi metto in mezzo faccio il reddito di cittadinanza»), festeggia il 52% di share della prima serata («Vai col Pd», incita Amadeus), si concede un intermezzo da villaggio turistico con Amadeus sputandogli l'acqua sull'orecchio e poi canta un inedito, La classica canzone di Sanremo, in cui ricorda l'esperienza all'Ariston del 1995. Il btano, su musiche di Buffat, è scritto dallo stesso Fiorello.

Ore 21.25: La seconda serata del Festival di Sanremo è dedicata idealmente a Fabrizio Frizzi che oggi avrebbe compiuto 62 anni e al quale l'Ariston tributa una standing ovation. «Sono convinto che se Fabrizio ci fosse stato ancora, questo 70/o festival lo avrebbe presentato lui», dice commosso Amadeus, presentando la moglie del conduttore scomparso, Carlotta Mantovan. «L'ho voluta qui per farle sapere che Fabrizio è sempre nei nostri cuori», sottolinea.

Ore 21.27: La seconda sfida è vinta da Marco Sentieri, che batte Matteo Faustini e si aggiudica la semifinale.

Ore 21.15: Primo risultato della sfida tra le nuove proposte: passa il turno e va in semilinale Fasma. Eliminate Martinelli e Lula.

Ore 20.45: La musica di C'è posta per te in sottofondo, Fiorello entra in scena all'Ariston travestito da Maria De Filippi, per onorare la scommessa fatta ieri sera in caso di successo del festival. Tacchi, parrucca bionda, abito nero, l'immancabile caramella in bocca, prova a imitare la conduttrice di Canale 5. «Il problema è una parola sola: Techetechetè, questa cosa rimarrà per sempre, ma io ho una famiglia a casa», ironizza lo showman. «Sembro Boris Johnson piastrato».



LA SCALETTA

Piero Pelù (testo e significato di "Gigante")

Elettra Lamborghini (testo e significato di "Musica (e il resto scompare)")

Enrico Nigiotti (testo e significato di "Baciami adesso")

Levante (testo e significato di "Tikibombom")

Pinguini tattici Nucleari (testo e significato di "Ringo Starr")

Tosca (testo e significato di "Ho amato tutto")

Francesco Gabbani (testo e significato di "Viceversa")

Paolo Iannacci (testo e significato di "voglio parlati adesso")

Rancore (testo e significato di "Eden")

Junior Cally (testo e significato di "No grazie")

Giordana Angi (testo e significato di "Come mia madre")

Michele Zarrillo (testo e significato di "Nell'estasi o nel fango io")

Ecco gli ospiti della seconda serata:

- Fiorello

- Tiziano Ferro

- Massimo Ranieri

- Ricchi e Poveri

- Al Bano e Romina Power

- Zucchero

- Gigi DAlessio

- Paolo Palumbo

Massimo.

E non serve dire altro.

A stasera!

—

Massimo.

No further explanation needed.

See you tonight@SanremoRai @RaiPlay

—

Massimo.

No hay nada más que se pueda decir.

Hasta esta noche #sanremo2020@Ranieri_Calone #massimoranieri#perderelamore pic.twitter.com/nJQwIEmHRR — Tiziano Ferro (@TizianoFerro) February 5, 2020

Ultimo aggiornamento: 6 Febbraio, 10:02

