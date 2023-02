Sanremo, classifica serata cover: vince ancora Marco Mengoni con "Let it Be"

Sanremo, la classifica della serata cover e la nuova classifica generale: Marco Mengoni insieme al Kingdom Choir si aggiudica con "Let it be". La graduatoria è stata decretata dal voto congiunto degli spettatori attraverso il televoto, della giuria demoscopica e della Stampa accreditata: il vincitore di serata va a fare media con i voti delle altre serate nella classifica provvisoria, l'ultima prima della finale.

La classifica della serata cover

1 Marco Mengoni

2 Ultimo

3 Lazza

4 Giorgia

5 Mr. Rain



La classifica generale

1 Marco Mengoni

2 Ultimo

3 Lazza

4 Mr. Rain

5 Giorgia

6 Tananai

7 Madame

8 Rosa Chemical

9 Elodie

10 Colapesce Dimartino

11 Gianluca Grignani

12 Coma_Cose

13 Modà

14 Articolo 31

15 LDA

16 Leo Gassmann

17 Paola & Chiara

18 Ariete

19 Mara Sattei

20 Colla Zio

21 Gianmaria

22 Cugini di Campagna

23 Levante

24 Olly

26 Will

27 Shari

28 Sethu