Sanremo 2025, Carlo Conti cambierà l'orario di chiusura. Ecco a che ora finirà (e la scelta vi stupirà)

Mancano ancora otto mesi all'inizio del Festival di Sanremo 2025 che, dopo cinque anni con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus, vedrà ora passare il timone a Carlo Conti - già al timone della kermesse dal 2015 al 2017 - che ha già in mente qualcosa di diverso riguardo alla chiusura della manifestazione musicale più importante d'italia, ovvero sull'ora alla quale il conduttore vorrebbe che terminassero le cinque giornate previste. Anche perché Sanremo non è certo famoso per essere un festival nel quale si va a letto presto. Ma quale decisione avrà mai preso con tutto questo anticipo il suo nuovo direttore artistico?

Non ci resta che andare a scoprirla insieme! Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB



Leggi anche: -- Carlo Conti ha fatto la sua scelta: ecco chi lo affiancherà alla conduzione. Non è come pensi