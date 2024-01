Sanremo 2024, Russell Crowe ospite giovedì 8 febbraio. Il messaggio dell'attore: «Italia, al mio segnale scatenate l'inferno». E Fiorello scherza: «Viene a spese sue»

Russell Crowe sarà ospite a Sanremo 2024 nella serata di giovedì 8 febbraio. Amadeus annuncia un nuovo super ospite in collegamento a Viva Rai2!. «Verrà a suonare - ha detto il direttore artistico, dopo aver mostrato all'amico Fiorello un video dell'ex Gladiatore - sapete che è molto amato nel mondo per il blues.

Il messaggio di Russell Crowe

«Ciao Amadeus, ciao Fiore, sono felicissimo dell'invito al festival, non vedo l'ora di raggiungervi. Ho scoperto di essere di origini italiane, di Ascoli Piceno, c'è un legame di sangue. Ciao Italia, al mio segnale scatenate l'inferno», ha detto nel breve video Crowe, che è già stato ospite di Sanremo nel 2001, nel festival condotto da Raffaella Carrà, sull'onda del successo del film Il gladiatore. «Sei tu il nostro papa», ha chiosato, rivolgendosi ad Amadeus, lo showman, che aveva scherzato a più riprese nel corso della puntata sulla presenza del pontefice ieri sul Nove, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Manca pochissimo all'inizio del Festival che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio e allora ecco tutto quello che c'è da sapere per questa nuova edizione che per la quinta volta consecutiva sarà condottta da Amadeus.

I co-conduttori

Cinque co-conduttori affiancheranno Amadeus in altrettante serate. Martedì toccherà a Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione con il brano Due Vite, mercoledì sarà la volta di Giorgia, in gara lo scorso anno con la canzone Parole dette male, classificatasi al sesto posto. Giovedì vedremo Teresa Mannino, mentre venerdì sarà la volta di Lorella Cuccarini. Rosario Fiorello chiuderà la kermesse affiancando l’amico e collega nella serata conclusiva.

I cantanti in gara

Trenta artisti, tre dei quali provenienti dal circuito Sanremo Giovani, presenteranno i loro inediti. Ecco i nomi dei cantanti in gara:

Ghali – Casa mia

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Gazzelle – Tutto qui

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Dargen D’Amico – Onda alta

Angelina Mango – La noia

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Fiorella Mannoia – Mariposa

Loredana Bertè – Pazza

Mr.Rain – Due altalene

Geolier – I p' me, tu p' te

Negramaro – Ricominciamo tutto

Rose Villain – Click boom!

Mahmood – Tuta gold

Diodato – Ti muovi

Annalisa – Sinceramente

Il Volo – Capolavoro

Emma – Apnea

Francesco Renga & Nek – Pazzo di te

La Sad – Autodistruttivo

Irama – Tu no

Big Mama – La rabbia non ti basta

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Sangiovanni – Finiscimi

Il Tre – Fragili

Alfa – Vai!

Maninni – Spettacolare

Santi Francesi – L’amore in bocca

Clara – Diamanti grezzi

bnkr44 – Governo punk

Gli ospiti

Ogni anno nomi italiani e internazionali si avvicendano sul palco del Teatro Ariston. Al momento gli ospiti annunciati di questa edizione sono: Giovanni Allevi (mercoledì sera), Russell Crowe (giovedì), Roberto Bolle (sabato sera).

Chi si esibisce sulla Costa Smeralda

Quattro artisti si alterneranno sul palco della Costa Smeralda. Tedua sarà il protagonista dello spazio musicale della prima e dell'ultima serata, mercoledì toccherà al DJ francese e produttore Bob Sinclar, giovedì a Bresh e venerdì a Gigi D’Agostino.

Il programma del "fuori" Festival

Martedì 6 febbraio aprirà Lazza, rapper, musicista e produttore discografico, classificatosi secondo lo scorso anno al Festival con il brano Cenere. Mercoledì 7 tornerà sotto i riflettori Rosa Chemical, rapper e cantautore, anche lui tra i protagonisti del festival 2023 con Made in Italy e al centro del celebre caso dell'esibizione con Fedez culminata nel bacio sul palco dell'Ariston durante la serata finale: un episodio che fece arrabbiare Chiara Ferragni e soprattutto finì nel mirino dell'Agcom e della procura di Imperia, in base a un esposto dell'associazione Pro Vita & Famiglia, in entrambi i casi con un nulla di fatto. Giovedì 8 febbraio in piazza Colombo si esibiranno le due sorelle icone pop Paola & Chiara che, dopo la reunion dell'anno scorso proprio all'Ariston con Furore, in questa edizione saranno anche le conduttrici anche del Primafestival (affiancate dai tiktoker Mattia Stanga e Daniele Cabras in veste di inviati speciali). Venerdì 9 tornerà a Sanremo Arisa, veterana dell'Ariston con sei partecipazioni, due vittorie (nel 2009 tra le Nuove Proposte con il brano Sincerità, nel 2014 tra i Big con Controvento) e il ruolo da co-conduttrice nel 2015 con Carlo Conti, insieme con Emma e Rocío Muñoz Morales. Sabato 10 chiuderà la rassegna Tananai, cantautore tra i più amati dai giovani, classificatosi quinto l'anno scorso con Tango (dopo l'ultimo posto del 2022 con Sesso Occasionale). A bordo della Costa Smeralda si esibiranno invece Tedua il martedì e il sabato, Bob Sinclar il mercoledì, Bresh il giovedì e Gigi D'Agostino il venerdì