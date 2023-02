Sanremo, pagelle look di stasera: Mara Sattei sorpresa di stile in smoking (8), dateci il gessato di Tananai (9)

Terza serata per il 73esimo Festival di Sanremo: occhi puntati sulla co-conduttrice della serata, Paola Egonu, che vestirà Armani (come Francesca Fagnani ieri sera). I Maneskin, che tornano all'Ariston in veste di super ospiti, potrebbero sfoggiare mises Gucci o Etro mentre, tirando le somme delle serate precedenti, siamo curiosi di vedere cosa indosseranno Elodie, Paola&Chiara (che si sono presentate alla conferenza stampa di oggi in versione sobria rispetto alla Star Wars di ieri sera) e Levante.

Tananai gessato: 9

Se ci prestasse quel completo Gucci lo indosseremmo anche noi.

Levante sempre più rock: 8

Ha deciso di cavalcare in pieno l'onda dell'uscire senza gonna né pantaloni (Paola e Chiara, prendete esempio) questa sera con un micro shorts intarsiato di perline e una camicia tutta in trasparenza. Il look (Etro) che vorrremmo se ce lo potessimo permettere. Applausi.

Paola Egonu vestale: 7,5

L'abito chiaro monospalla con treccia dietro la schiena le dona, il colore pure. Semplice ed elegante. Promossa.

Gianluca Grignani: 5

In bianco (pure lui) con tanto di striptease finale per mettere in mostra la scritta No War. Boomer fino in fondo.

Rosa Chemical: 7,5

Abbiamo un debole per i suoi look estrosi e per i guanti di vinile abbinati alla cintura (che un po' tutte noi abbiamo nell'armadio). Anche se il vinaccia forse non è proprio in palette e il dolcevita rosa un po' stona, ma è giovane e si farà.

Mara Sattei in smoking (8)

Allure maschile ma con profonda scollatura luminosa: Mara Sattei è la sorpresa di stile di questo Festival in uno smoking di velluto con fascia in vita. Quanta finesse (finalmente).

Paola&Chiara in pizzo (7)

Peggio di ieri sera era difficile: per la loro seconda esibizione le sorelle Iezzi si lanciano con la tendenza del momento, l'abito tutto in trasparenza con culotte in vista. La domanda, però, sorge spontanea: ma perché questa fissazione delle paillettes in faccia? Lanceranno il trend dell'estate? Spoiler: no.

Sul palco tutti gli artisti in gara

Una serata in cui ne vedremo delle belle visto che sul palco saliranno tutti gli artisti in gara per un totale di 28 canzoni.

Sul palco anche Sangiovanni (i cui look sono generalmente molto apprezzati dalla Generazione Z) e che canterà con Morandi il successo senza tempo "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte", nella versione 2.0 prodotta da Shablo. Sul Suzuki Stage in piazza Colombo ci sarà Annalisa, sul palco sul mare della Costa Smeralda Guè.