Sanremo 2023, pagelle finale: Ornella Vanoni e Gino Paoli, il messaggio di Zelensky (e si chiude alle 2.52)

Si chiude alle 2.52, praticamente un sequestro di persona. Chiara Ferragni torna accanto ad Amadeus e Gianni Morandi per la finale di Sanremo 2023. Dopo la vittoria di Marco Mengoni nella serata dei duetti, con la sua Let It Be cantata insieme al coro gospel britannico dei Kingdom Choir, si decide il trionfatore del Festival.

La scaletta

Ecco i cantanti (in ordine di esibizione):

Elodie, Colla Zio, Mara Sattei, Tananai, Colapesce e Dimartino, Giorgia, Modà, Ultimo, Lazza, Marco Mengoni, Rosa Chemical, Cugini di Campagna, Madame, Ariete, Mr Rain, Paola & Chiara, Levante, LDA, Coma Cose, Olly, Articolo 31, Will, Leo Gassmann, gIANMARIA, Anna Oxa, Shari, Gianluca Grignani, Sethu.

Gli ospiti

I Depeche Mode tornano a Sanremo. Il gruppo britannico, oltre 100 milioni di copie vendute, nella Rock & Roll Hall of Fame dal 2020, è sul palco nella serata finale del festival, sabato 11 febbraio. La band all'Ariston è già stata nel 1986, nei giorni in cui pubblicava «Stripped», primo estratto da «Black Celebration», poi nel 1989 con «Everything Counts» e infine nel 1990 con «Enjoy the Silence». Dave Gahan e Martin Gore hanno annunciato per la primavera del 2023 l'uscita del nuovo album «Memento Mori» (Columbia Records/Sony Music), il loro quindicesimo disco in studio, il primo dopo la prematura scomparsa di Andy «Fletch» Fletcher, morto a 60 anni lo scorso maggio. «Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all'inizio della pandemia - ha sottolineato Gore nelle scorse settimane - e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo. Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato». Gli altri ospiti della serata sono Gino Paoli, Ornella Vanoni e Luisa Ranieri. Collegati in esterna Salmo sulla nave da crociera e Achille Lauro.

Il messaggio di Zelensky

Amadeus, durante la quinta serata del Festival, leggerà un testo di Volodymyr Zelensky.La finale di Sanremo 2023, con il messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sarà visibile anche in Russia, come d'altronde l'intero festival. Pur non avendo Rai Italia distribuzione in Russia, il festival è visibile in Russia su RaiPlay, che offre la diretta streaming aperta e gratuita in tutto il mondo. Ma in Russia la diretta del festival è coperta dal segnale del satellite Hot Bird, nel cui bouquet c'è anche la diretta di Rai1.