Sanremo 2023, Fiorello si vendica con Amadeus e spoilera: «Ci sarà un ospite internazionale». E' Madonna?

Amichevole guerra dello spoiler tra Fiorello e Amadeus su Sanremo 2023. Stamattina a VivaRai2! Un Fiorello imbronciato lamenta il mancato scoop sui duetti della serata di venerdì mostrando un video com Amadeus e Gianni Morandi che facevano tutti i nomi dei cantanti ospiti dei duetti nella serata di venerdì. Si coglie qualche nome: Fedez con gli Artìcolo 31 di J-Ax, Lazza con Emma, Grignani con Arisa, Gassman con Edoardo Bennato e il Quartetto Flegreo, Shari con Salmo. «Ieri mi hanno chiamato - racconta Fiorello - mi dice Morandi, incalza Amadeus, 'Fiore ti diamo tutti i nomi dei duettì...e me li spoilerano tutti ieri pomeriggio». Quindi, aggiunge: «Ora dico quello che avrebbe dovuto dire Amadeus domenica a Domenica In: ci sarà come ospite un'artista internazionale, donna, di origini italiane. E non è Lady Gaga».

Di Carla Bruni si è già detto nelle indiscrezioni, che sia Madonna? La pop star del resto ha appena annunciato un tour mondiale, The Celebration, che partirà a luglio e toccherà anche l'Italia per due tappe: il 23 e il 25 novembre 2023 a Milano, Mediolanum Forum.

I duetti

Quanto alle indiscrezioni di ieri, oltre alla presenza di Carla Bruni nei duetti ma non si sa in coppia con chi, stando al 'Giornalè, Noemi dovrebbe essere con Mara Sattei, Tananai con i Club Dogo, Olly con Lorella Cuccarini (probabilmente sulle note di un brano dello showgirl). E ancora, Rosa Chemical dovrebbe esibirsi con Rose Villain, i Colla Zio con Ditonellapiaga, i Modà con Le Vibrazioni, Manuel Agnelli con gIANMARIA, Madame con Izi e Lda con Alex Britti.