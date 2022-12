Sanremo 2023, Francesca Fagnani co-conduttrice del Festival con Amadeus: «La mia paura più grande? Le scale»

Francesca Fagnani sarà la co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è Amadeus dall’amico Fiorello, durante la prima puntata di VivaRai2!. La Belva di Rai 2 affiancherà Amadeus al Teatro Ariston. E' il secondo nome dopo quello di Chiara Ferragni che viene comunicato.

In collegamento da casa sua con il duo Amadeus Fiorello in diretta da via Asiago 10, la Fagnani commenta: «E' un onore e una felicità enorme per me». Amadeus ha spiegato che ancora non è decisa la serata in cui Fagnani salirà sul palco che, escludendo il martedì e il sabato sera, dove la co-conduttrice sarà Chiara Ferragni, dovrebbe essere mercoledì, giovedì o venerdì. «Decideremo insieme per conciliare gli impegni di Francesca».

Chi è Francesca Fagnani

La giornalista belva che con le sue interviste piccate e argute ha rinnovato la programmazione della seconda serata della seconda rete del servizio pubblico, arriverà a Sanremo 2023. Romana, classe 1978, nella vita privata compagna da dieci anni di Enrico Mentana, oggi conduttrice del programma che ha ideato e scritto, Belve, partito dal canale Nove prima di traslocare in seconda serata su Rai2.

La reazione della co-coduttrice

«Felicissima, emozionata. Amadeus mi ha chiamata e me l'ha proposto e io ho detto subito sì con grande felicità». Così Francesca Fagnani commenta con l'Adnkronos l'annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2023 come coconduttrice di una delle serate del festival. «Orgogliosa di far parte di un momento televisivo così importante, dopodiché non so ancora nulla, nemmeno in che serata andrò in onda». Una cosa però la conduttrice di 'Belve' la sa: «Mi piace moltissimo il lavoro che Amadeus sta portando avanti: ha rinnovato il festival e riportato al centro la musica con scelte musicali accompagnate da grande successo». Poi confessa: «La mia paura più grande sono le scale del Teatro Ariston. Porto 40 di scarpe. Spero gli scalini siano abbastanza grandi», ride.