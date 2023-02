Il video, tirato fuori da una vecchia cassetta, è datato 1993. Una bimba di tre anni balla nel piccolo salotto di una casa popolare del Quartaccio, periferia nord-ovest di Roma, mentre viene ripresa con la videocamera dal papà. Ventotto anni dopo quella stessa ragazza è diventata una delle popstar italiane più influenti della sua generazione: «Ho sempre voluto fare questo mestiere sin da bambina, ma mi sembrava un sogno troppo grande. Non mi sentivo all'altezza. Se nasci in certi contesti devi lottare più degli altri», dice Elodie.



Elodie, dai successi discografici al cinema



È con quelle immagini d'archivio che la 32enne popstar, in questi giorni alle prese con gli ultimi preparativi in vista della partenza per Sanremo (dal 7 all'11 sarà con Due tra i 28 big in gara alla kermesse, dove torna per la terza volta in sei anni, la quarta se si calcola l'esperienza da co-conduttrice del 2021), ha scelto di aprire Sento ancora la vertigine, la docu-serie che ripercorre la sua scalata dello show biz italiano, dai successi discografici al debutto come attrice alla Mostra del Cinema di Venezia con Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa. I tre episodi la produzione è di Groenlandia, la società fondata da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, la regia di Nicola Sorcinelli usciranno su Prime Video il 20 febbraio e raccontano anche le lavorazioni del nuovo album Ok. Respira, nei negozi e sulle piattaforme da venerdì prossimo, e soprattutto della ricerca della canzone per Sanremo: «Non nascondo di aver avuto grande difficoltà nell'interpretarla. È stata una cosa che mi ha fatto arrabbiare con me stessa: non mi ha fatto sentire abbastanza brava», spiega.



Crisi



Si vede, nella serie. In una scena, Elodie in studio sfiora la crisi di nervi («Se avessi tenuto Vertigine e me la fossi giocata per Sanremo, avrei vinto», si lascia sfuggire parlando della hit, Disco di platino), mentre dall'altra parte del vetro i suoi manager Jacopo Pesce e Max Brigante, molto presenti nella serie, provano a convincerla: «È stato amore e odio. Mi ha aiutato a raccontare una relazione che è finita male», racconta Elodie, spiegando come è riuscita, alla fine, a fare suo il testo scritto da Federica Abbate, penna tra le più richieste del circuito. La storia finita è quella con Marracash, ma oggi Elodie ha ritrovato una nuova serenità con il pilota motociclistico Andrea Iannone: «La cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi in amore. Metaforicamente parlando, non voglio difendermi a casa: quello deve essere il porto sicuro. Rispetto per l'identità dell'altra persona, l'amore viene da lì», dice.

Il matrimonio? «Non sono mai stata fan: Non è nei sogni». A tre anni dal nuovo esordio con This Is Elodie, l'album con il quale nel 2020 chiuse in soffitta gli abiti da interprete raffinata dei tempi di Amici per puntare su un'immagine sexy, Elodie appare come una donna sicura di sé: «Ma sono fiera anche dei miei limiti. Per esserne consapevole, sono andata in terapia riflette Amici mi ha insegnato a togliere il microfono dall'asta. Poi il primo Sanremo, quello di Tutta colpa mia nel 2017, quando ho capito che stavo percorrendo una strada chiusa: non mi sarebbero mai arrivati pezzi di prima qualità. Avevo paura di sparire».



Rilancio



Fu proprio all'Ariston che si rilanciò con Andromeda: «Ogni volta che sono stata a Sanremo è successo qualcosa nella mia vita. Zelensky? Sanremo è sempre stato un contenitore anche politico, credo sia giusto che si parli anche di questo». Nella serata delle cover canterà American Woman dei Guess Who: «Ma con BigMama (la 22enne rapper icona del body positive che l'accompagnerà) l'abbiamo ritoccata. Sul palco ci saranno quattro coriste: abbiamo declinato il pezzo al femminile. Io e BigMama abbiamo modi diversi di vivere la nostra femminilità, ma la stessa faccia tosta. Sono orgogliosa di essere donna e se potessi, chiederei di rinascere donna».



Concerto



Di donne forti parlano anche i pezzi dell'album Ok. Respira, che canterà il 12 maggio in occasione del concerto al Forum di Assago, da Danse la vie (provinata per il Festival) a Una come cento. In Tribale cita il pop estivo di Paola e Chiara, in Mai più la hit Mr. Saxobeat di Alexandra Stan: «Sono stati i miei ascolti da adolescente. Quelle hit mi aiutavano a evadere dalla periferia: spero che la mia musica possa avere la stessa funzione per le ragazze di oggi».