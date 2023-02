Sanremo, 11 milioni di spettatori e 66,5% di share. Mengoni vince la serata cover e resta primo

Sanremo 2023, Marco Mengoni si aggiudica la serata delle cover. Sul podio anche Ultimo e Lazza. Poi Giorgia e Mr. Rain. Marco Mengoni ha vinto con Let it be dei Beatles, cantata con il Kingdom Choir. Ultimo, al secondo posto, si è esibito con Eros Ramazzotti con un medley di quest'ultimo. Chiude il podio Lazza, che ha voluto accanto a sé Emma e il primo violino della scala Laura Marzadori in La Fine di Nesli.

Giorgia ed Elisa (con Luce e Di sole e d'azzurro) sono quarte, Mr. Rain con Fasma e Qualcosa di Grande di Cesare Cremonini sono quinti. «Questo premio lo devo dividere con tutti, con l'orchestra e con il coro», ha commentato a caldo Mengoni prima di riprorre il brano chiudendo la quarta serata del festival di Sanremo