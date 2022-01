I testi delle canzoni del Festival di Sanremo 2022

I testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2022. Alcuni hanno fatto storia, altri li abbiamo dimenticati subito. Molti sono stati oggetti di ironia feroce. Parliamo dei testi delle canzoni del Festival. Da quel "fiumi di parole" dei Jalisse fino a quel " in tutti i luoghi in tutti i laghi" di Valerio Scanu i testi delle canzoni della kermesse sanremese difficilmente lasciano indifferenti. In questa 72esia edizione del festival la grande assente - da quello che possiamo leggere - è la Pandema di Coronavirus che sembra rimanere un argomento tabù. Ancora una volta è l'amore a farla da padrone nei testi delle canzoni di Sanremo 2022, come è sempre successo nella storia del Festival. Forse manca un pizzico di coraggio o, più probabilmente, si preferisce - almeno nell'ambito del festival della musica leggera - non far riferimento al Covid, presenza oscura e angosciante che ci accompagna in questi ultimi mesi.

APPROFONDIMENTI SANREMO Insuperabile di Rkomi: il testo e le parole della canzone di Sanremo... SANREMO Ti amo non lo so dire di Noemi: il testo e le parole della canzone di... LA KERMESSE Sanremo 2022, le canzoni, i cantanti big, le conduttrici: tutto... IL BRANO O forse sei tu di Elisa: ​il testo e le parole della canzone di... IL BRANO Miele di Giusy Ferreri: il testo e le parole della canzone di Sanremo... SANREMO Brividi di Mahmood e Blanco: il testo e le parole della canzone di... SANREMO Ogni volta è così di Emma : il testo e le parole della... SANREMO Domenica di Achille Lauro: il testo e le parole della canzone di... SANREMO Dove si balla di Dargen D’Amico: il testo e le parole della... IL TESTO "Perfetta così" di Aka 7even: il testo e le parole...

SANREMO 2022: I TESTI DELLE CANZONI DEL FESTIVAL

Achille Lauro - "Domenica"

Aka 7even - "Perfetta così"

Ana Mena - "Duecentomila ore"

Dargen D'Amico - "Dove si balla"

Ditonellapiaga con Rettore - "Chimica"

Elisa - "O forse sei tu"

Emma - “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro - "Sei tu"

Gianni Morandi - "Apri tutte le porte"

Giovanni Truppi - "Tuo padre, mia madre, Lucia"

Giusy Ferreri - "Miele"

Highsnob e Hu - "Abbi cura di te"

Irama - "Ovunque sarai"

Iva Zanicchi - "Voglio amarti"

La Rappresentante di Lista - "Ciao ciao"

Le Vibrazioni - "Tantissimo"

Mahmood e Blanco - "Brividi"

Massimo Ranieri - "Lettera di là dal mare"

Matteo Romano - "Virale"

Michele Bravi - "Inverno dei fiori"

Noemi - "Ti amo non lo so dire"

Rkomi - "Insuperabile"

Sangiovanni - "Farfalle"

Tananai - "Sesso occasionale"

Yuman - “Ora e qui”