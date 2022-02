Sanremo 2022 diretta, seconda serata record. Vola lo share per Amadeus: con il 55,8% è il più alto dall'edizione del 1995

Ascolti da record anche per la seconda serata del Festival di Sanremo 2022 con 11 milioni 320 mila telespettatori pari al 55.8% di share, il dato più alto dal 1995 quando il festival diretto da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll centrò il 66%.

Amadeus è riuscito a superare anche l'ostacolo del tradizionale calo fisiologico di ascolti alla seconda serata, battendo anche le sue conduzioni degli anni precedenti. L'anno scorso la media della seconda serata era stata di 7 milioni 585 mila spettatori con il 42.1% di share, mentre nel 2020 era di 9 milioni 693 mila spettatori, con un 53.3% di share

APPROFONDIMENTI FESTIVAL Classifica Sanremo, Elisa al primo posto: battuti anche Mahmood e... SANREMO 2022 Laura Pausini a Sanremo con il nuovo singolo 'Scatola':... SANREMO 2022 Checco Zalone legge la favola anti-omofobi, diventa... SANREMO 2022 Sanremo 2022, tutti i testi delle canzoni della seconda serata SPETTACOLI Sanremo 2022, Checco Zalone e Laura Pausini ospiti della seconda... SANREMO 2022 Razzismo, Lorena Cesarini in lacrime: «Ho scoperto di essere... IL PERSONAGGIO Chi è Lorena Cesarini, l'attrice romana conduce il Festival con... SPETTACOLI Amadeus in conferenza stampa a Sanremo SANREMO 2022 Sanremo 2022, Achille Lauro si "battezza" e piovono... IL LUTTO Luca Argentero salta la seconda serata di Sanremo: morto il padre... ADNKRONOS Sanremo 2022, da Mahmood a Fabrizio Moro: i messaggi dei cantanti -... INVISTA Sanremo, Lorena Cesarini: "Stasera mi farò conoscere sul palco... ADNKRONOS Sanremo 2022, Fabrizio Moro: "Stasera sul palco poi al cinema" - Video LIVE Sanremo 2022, diretta: Elisa prima in classifica. Checco Zalone show....

Nel dettaglio, la prima parte della seconda serata /21.29-23.33) ha raccolto 13 milioni 572 mila telespettatori pari al 55.3% (l'anno scorso erano 10 milioni e 113mila persone), la seconda (23.38-24.50) 7 milioni 307 mila con il 57.4% (contro il 2021 in cui erano 3 milioni 966 mila con il 45.7%).

I commenti sui social: tutti pazzi per Zalone, la Cesarini divide

Scende lievemente il pubblico attivo a commentare il festival sui social, Checco Zalone conquista tutti mentre il monologo di Lorena Cesarini sul razzismo divide gli italiani. Mahmood, Elisa e Emma sono i più citati nella rete. É questa in sintesi la seconda serata del Festival di Sanremo secondo l'analisi di rete condotta da Identità Digitale per AdnKronos.

L'hashtag #Sanremo2022 passa a 1,2 milioni di citazioni rispetto alle 1,4 milioni della prima serata . Il sentiment però resta positivo e Amadeus viene citato ben 8mila volte.

Checco Zalone star della serata

Successo per Checco Zalone che ha ottenuto ben 22mila citazioni in rete concentrate nel momento della sua performance. A far parlare il popolo della rete anche Laura Pausini, Sangiovanni, Emma, Mamhood, Elisa, Irama. Top trend di Twitter è Emma, con 90mila tweet a suo favore, seguita dall'apprezzatissima elisa (60mila tweet) Mamhood con 48mila e Fiorello con 35 mila.

Pubblico social spaccato invece per il monologo di Lorena Cesarini che ha fatto registrare un sentiment del 30% negativo e 28% positivo (il resto neutro). L'hashtag #LorenaCesarini è stato utilizzato 4.7 mila

volte.



Gli influencer del Festival, dai The Jackal a Gabriele Vagnato



Il video dei The Jackal su Youtube ha raggiunto quasi 400 mila visualizzazioni in pochissime ore e un sentiment positivo del 100% che sommato alle visualizzazioni di facebook arriva quasi a 600 mila. 8

minuti di puro divertimento. Altro successo social è quello dell'influencer Gabriele Vagnato che con una simpatica video intervista su TikTok ottiene 230 mila visualizzazioni e un engagement rate di 16.8mila.

Il pubblico social: la maggioranza sono donne tra i 18 e 35 anni

Anche nella seconda serata il pubblico social del Festival prevalentemente femminile per il 62% e per l'88% la fascia di età si aggira tra i 18 e i 34 anni, solo l'8% degli attivi nel web ha un età compresa tra i 35 e i 44 anni. «Questo non significa che è un Festival visto solo dai giovani - commenta Helene Pacitto, Ceo di Identità Digitale - all'interno della nostra ricerca abbiamo potuto vedere che l'audience è prettamente composto da studenti, giornalisti, insegnanti e famiglie e come interesse principale comune c'è la musica, la lettura e la tv».