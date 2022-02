Sanremo 2022 gara canora, ma anche (e soprattutto) di look. La vera prova da superare, si sa, è quella della prima serata. Qualche punto fermo: Maneskin in Gucci dalla testa ai piedi, Achille Lauro nudo, Orietta Berti mooolto appariscente (attenzione, eufemismo). Ornella Muti, attesissima madrina, veste Scognamiglio. E c'è già la prima polemica: no, non quella sulle canne ma quella sull'invito di Armani "declinato" per poca sostenibilità ambientale, come ha fatto sapere la figlia Naike Rivelli.

Le pagelle in diretta

Orietta Berti senza voto

Sappiamo che tutti state cercando una spiegazione, ma non la abbiamo.

Maneskin (seconda esibizione) 10

La seconda volta è quella buona: un tripudio di raso e vellluto, pantaloni a zampa, seta e fiori. Damiano si commuove, e infatti c'è di che versare qualche lacrima. È il glam rock, baby.

Rkomi 3

Ci stiamo ancora chiedendo se l'ispirazione fosse Fonzie o il Cavaliere mascherato. Una sola domanda: perchè?

Ana Mena 4

Ha sbagliato teatro, per il remake delle grandi avventure delle Winx doveva svoltare a sinistra. Rabbrividiamo.

Ornella Muti (il ritorno) 6

Scende le scale con uno spacco che non può non far tornare alla memoria quello, famigerato, di Belen con tanto di farfallina. E Ornella Muti, classe 1955, non ha nulla da invidarle. Tranne magari il vestito, perché questo proprio non si può vedere.

Ornella Muti come Belen a Sanremo 2022, lo spacco è vertiginoso

Matteo Berrettini 9

Alto è alto, bello è bello, un po' impomatato (forse non è abituato allo smoking). Qualcuno su Twitter gli suggerisce di prendere spunto, la prossima volta, dall'outfit di Achille Lauro. Se proprio dobbiamo dirla tutta poteva mettersi ciò che voleva, lo avremmo promosso comunque.

Mahmood e Blanco 8

Mahmood elegante oversize, Blanco tutto in trasparenza. Diversi ma affiatati, funzionano e basta. Non c'è molto altro da dire.

Maneskin in total black 7

Belli sono belli sempre, e bravi pure, non ci piove. Però se proprio parliamo di look li abbiamo visti in mises assai più esaltanti. Sanremo riesce a rendere "istituzionali" pure i rocker.

Michele Bravi 6

Non capiamo se dobbiamo concentrarci più sulle rose delle maniche del completo o sul top di paillettes monospalla. Siamo confusi (e la cosa non ci esalta).

Amadeus scintillante 7

L'unica cosa che ci distoglie dal riverbero del suo completo sono le lacrime in apertura del Festival. Nulla che non ci aspettassimo, comunque (tranne le lacrime). Sufficienza, dai.

Achille Lauro nudo 8

Ci ha abituati a mises ultra scenografiche, portando in scena generi musicali, costumi d'epoca e quant'altro. Quest'anno avrà deciso che "meno è meglio" perché è arrivato coperto di tatuaggi e poco più (cioè tranne i pantaloni a vita bassa firmati Gucci). Il ragazzo si fa guardare.

Ornella Muti 6

L'Ornella nazionale scende le scale fasciata in un abito beige scintillante senza infamia nè lode. La vera domanda però è: ma perché gli occhiali da professoressa sexy?

Noemi 9

Dall'anno scorso Noemi è la vera sorpresa di stile del Festival. L'abito rosa cut out (leggi: super must di quest'anno) è etereo quanto basta e zero volgare. E anche se i malintenzionati lo giudicheranno "nude look", Noemi non si cura di loro e lo sfoggia col capello sciolto, fluente e fiammeggiante. Per noi è un sì.

La Rappresentante di Lista 5

Chioma rosa, smoking con gli shorts, calze a rete e soprattutto, le scarpe col plateau amate da Lady Gaga. Tutto già visto e soprattutto tutto così lontano dalla freschezza dell'anno scorso. "Ciao Ciao" Veronica è tutto ciò che ci viene da dire.