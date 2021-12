Sanremo 2022, i Jalisse esclusi per la 25esima volta: «La famosa ripartenza non è per tutti»

ODERZO - Ci hanno provato per 25 anni, con 25 canzoni diverse. Ma niente. I Jalisse, ovvero Fabio Ricci e la trevigiana Alessandra Drusian (è di Oderzo), i due artisti che fanno coppia anche nella vita, sono stati esclusi da Sanremo anche quest'anno. E tutto questo nonostante la lettera di stima scritta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel maggio scorso, in cui il capo di Stato si era detto interessato a ricevere una copia del loro ultimo album. Così, in un post su Facebook, i due hanno dato sfogo a tutta la loro amarezza.

Lo sfogo social

«La famosa ripartenza non è per tutti - scrivono in un post su Facebook - noi Jalisse non abbiamo spazio sul pentagramma del Festival di Sanremo, ma si può parlare di noi e fare citazioni. Quale canzone abbiamo presentato quest'anno per Sanremo 2022? Un brano sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare ad essere chi eravamo: titolo “E' proprio questo quello che ci manca”, ecco il testo di Ale e Fabio per festeggiare i 25 anni dalla vittoria del Festival di Sanremo 1997 (e 30 anni di vita insieme)».

La vittoria a Sanremo

Nel 1997 vinsero il 47° Festival da outsider, tanto che quella circostanza è considerata ancora oggi un vero e proprio “mistero Sanremo”. Era ancora una edizione in cui il vincitore delle nuove proposte gareggiava di diritto fra i big e loro, a differenza di tutti gli altri, superarono decine di selezioni e alla fine ottennero una “carrettata di voti” che li fece entrare nella storia della kermesse. Forse torneranno come ospiti per il trentennale di Fiumi di parole?