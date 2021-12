L'Aquila di Ligonchio, così come venne soprannominata negli Anni '60, torna a volare. A 81 anni Iva Zanicchi si riprende il palco del Festival di Sanremo, dove manca dal 2009 e dove trionfò nel '67, nel '69 e nel '74, rispettivamente con Non pensare a me, Zingara e Ciao cara come stai?. Classe 1940, Zanicchi è la veterana del cast dei big in gara a Sanremo 2022 (in programma dall'1 al 5 febbraio), annunciato da Amadeus sabato sera, composto...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati