Sanremo 2022, Amadeus annuncia i nuovi conduttori di PrimaFestival: «Sono davvero felice della scelta». Ecco chi sono. Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello saranno i nuovi protagonisti dello spazio di Rai1 che andrà in onda da sabato 29 gennaio a sabato 5 febbraio .

«Sono felice di aver scelto per la conduzione di ‘PrimaFestival’ Roberta Capua, Paola Di Benedetto ( una nuova conferma per lei dopo il successo in conduzione dell'Hot Factor, nellultima edizione di XF2021ndr.) e Ciro Priello. E’ diventato negli anni un appuntamento che è un passepartout per ‘aprire’ ogni sera la porta del Festival». Così il direttore artistico del 72° Festival di Sanremo, Amadeus, in una nota dell'Ufficio stampa Rai.

I tre nuovi conduttori racconteranno il Festival di Sanremo 2022 dall'interno, come ha sottolineato il direttore artistico che «Attraverso i protagonisti, porterà il pubblico da casa, prima di tutti, in questa 72^ edizione con anticipazioni e curiosità: è la chiave che apre le porte del Teatro Ariston e, per questo - conclude Amadeus - auguro buon lavoro ai tre conduttori».