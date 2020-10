Sanremo 2021: il giovedì la serata dei Big dedicata alla canzone d'autore. Torna il televoto, stop alla sfida tra i giovani. Sono queste le prime novità ufficiali del prossimo Festival di Sanremo che vedrà ancora una volta la coppia campione d'ascolti Amadeus (direttore artistico) e Fiorello, inserite nel regolamento pubblicato online sul sito della Rai.

La serata del giovedì sarà dedicata alla ''Canzone d'autore'' che dovrà essere interpretata dai big in gara, poi il ritorno del Televoto nelle prime due serate, infine l'eliminazione della ''sfida diretta'' nella gara tra le ''Nuove Proposte''. Sono queste le prime tre novità ufficiali introdotte dal direttore artistico Amadeus per il Festival di Sanremo 2021, che andrà in onda, Covid permettendo, dal 2 al 6 marzo su Rai1 (in contemporanea su Radio2 e RaiPlay ). Mentre ricordiamo l'anticipazione di Leggo dei giorni scorsi che vede tra i mattatori della serata del Festival Roberto Benigni in un'esibizione corale con Checco Zalone.

In particolare, le «canzoni d'autore» che i Big , da soli o con ospiti, saranno chiamati ad interpretare, non saranno legate necessariamente alla storia del Festival, come è avvenuto l'anno scorso in occasione dei 70 anni della Kermesse, ma si può variare nello sterminato repertorio della canzone italiana. In questa serata gli artisti in gara saranno giudicati dai musicisti e vocalist dell'Orchestra e la votazione avrà valore anche per la classifica generale. Al momento i Big previsti saranno 20 e il cast sarà reso noto nel corso di Sanremo Giovani, in onda su Rai1, Radio2 e Raiplay, in prima serata il 17 dicembre. Durante la trasmissione saranno anche selezionati i 6 giovani che, insieme ai 2 vincitori del concorso Area Sanremo 2020, parteciperanno tra le Nuove Proposte.

Per quanto riguarda le «Nuove Proposte», non ci saranno più le sfide dirette, ma solo due gironi da quattro nella prima e nella seconda serata. I primi due classificati nei rispettivi gironi avranno accesso alla finale del venerdì in cui si sfideranno per la vittoria finale.

Sulle votazioni, nelle prime due serate, martedì e mercoledì, oltre alla Giuria Demoscopica viene reintrodotto il Televoto. Venerdì entra in campo la Giuria della Sala Stampa, ma solo per la votazione che riguarda i Big, mentre il vincitore della categoria Nuove Proposte sarà scelto fra i 4 finalisti dal giudizio contemporaneo di Giuria demoscopica, Giuria della Sala Stampa e Televoto. Le stesse tre giurie saranno poi chiamate ad esprimersi nella serata finale di sabato: prima per scegliere i tre Big finalisti, infine per proclamare il vincitore della 71/a edizione del Festival.

