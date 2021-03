E' la seconda serata di Sanremo 2021 o la prima registrata? Il copione degli amici Amadeus-Fiorello stasera è praticamente identico a quello di ieri. Purtroppo anche per l'orario: perchè costringerci a fare le 2 di notte? Ci dovrebbe essere il coprifuoco anche all'Ariston. Menoname che c'è Elodie: la ragazza di periferia è cresciuta ed è la vera star della serata.

Fiorello (6) Ci risiamo. Apre il festival con la presa in giro ad Achille Lauro (stavolta porta lo zainetto di piume che Achille indossava all'asilo). E basta pure con la gag sulle poltrone vuote, la coppia Zingaretti-D'Urso, Draghi che non usa i social. Monotono.

Amadeus (6) Anche il duetto con Fiore stile gemelle Kessler è uguale a quello di ieri sera. Ma inventarsi qualcos'altro?

I palloncini in platea (9) «Provate a spiegare la pandemia alle future generazioni con questa immagine», scrive qualcuno su Twitter. I palloncini con le facce al posto del pubblico sono un bel pugno allo stomaco.

Sanremo 2021, la diretta della seconda serata. Amadeus e Fiorello come Achille Lauro, palloncini invadono l'Ariston

Orietta Berti (7) Settantasette anni, al Festival di Sanremo dopo 29 anni, zia Orietta prende l'applauso (virtuale) dei social. Finchè la voce c'è lasciala cantare. La canzone? Un po' troppo amarcord.

Laura Pausini (10) Diciamoci la verità: è l'orgoglio italiano all'estero. Vincitrice quest'anno di un Golden Globe, conosciuta in tutto il mondo, si emoziona come quando nel 1993 vinse Sanremo. «Non bisogna mai abituarsi alle vittorie», dice con la voce commossa. Bravissima.

Elodie (9) E' la star della serata. Il suo monologo sui sogni che si avverano è intenso e vero, come lei. La ragazza del Quartaccio, cresciuta nella periferia romana, racconta delle possibilità mancate e di quelle che arrivano nonostante tutto. «Se nasci in certi contesti devi lavorare più degli altri per ottenere le cose. Forse non sono all'altezza di stare su questo palco - dice commossa - ma essere all'altezza non è più un mio problema». I social (e non solo) impazziscono per lei. E' una gioia per occhi e orecchie.

Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella (5) Non ho l’età per stare sveglia alle 23.40 in attesa che cantino gli ultimi 7 cantanti. Bella l'idea di ricordare tre canzoni italiane partite dal Festival e conosciute all'estero. Ma più che Sanremo sembra The Voice Senior.

Achille Lauro (8) Perchè aspettare fino a mezzanotte e venti per farlo esibire? Lauro si presenta con una lunga treccia rossa, omaggio a Mina, e spacca come al solito. Ma è troppo tardi e bisogna essere ancora svegli per riuscire ad apprezzarlo veramente.

Ultimo aggiornamento: 4 Marzo, 08:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA