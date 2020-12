Sanremo 2021, Red Ronnie spoilera i cantanti in gara al Festival. E annuncia anche il vincitore

«Anche se evito sempre le domande sul Festival di Sanremo, in tanti continuano a farmele. Allora pubblico la lista quasi completa dei partecipanti che molto probabilmente verranno annunciati domani sera nella diretta di RaiUno e anche il nome del vincitore». Lo ha scritto Red Ronnie sul suo profilo Facebook anticipando i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo annunciando anche il furuto vincitore.

«Cast: Arisa, Malika, Annalisa, Joe Evan, Comacose, Maneskin, Peyote, Achille Lauro, Renga, Gazzè, Fedez con Michelin, Colapesce con Dimartino, Fuminacci, Gaia, Noemi, Bugo, Leo Gassmann e Stato Sociale - scrive Red Ronnie - ne mancano quattro e qualcuno di questi all'ultimo momento potrebbe saltare per far posto a qualcun altro. Dipende dalle tante pressioni in corso. E il vincitore? Vorrebbero far vincere Achille Lauro. Amen».

