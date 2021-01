Sanremo 2021, Amadeus: «O lo vogliamo tutti compatti e si fa a marzo o arrivederci al 2022»

Festival e Covid, cosa succede? «Chiarisco una cosa: non vorrei che sembrasse che mi sono intestardito a fare Sanremo a tutti i costi. Lo deve volere la Rai, la discografia e la città di Sanremo. Lo dobbiamo volere tutti: o siamo compatti e lavoriamo per farlo al meglio oppure ci rivediamo nel 2022». Lo dice senza giri di parole il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021, Amadeus, in un'intervista al “Corriere della Sera”. «La Rai è compatta, ma il fronte deve essere unito anche nei confronti di tutte le polemiche, sennò sembra il classico armiamoci e partite», sottolinea Amadeus. Quanto alla sicurezza sanitaria del festival, al momento fissato dal 2 al 6 marzo, aggiunge: «Io sono sempre stato chiaro: o Sanremo si fa in sicurezza - perché la salute viene al primo posto - oppure non si fa. Abbiamo l'esempio di Sanremo Giovani: è stato fatto in un teatro piccolo, con tanti cantanti e tecnici che si sono avvicendati sul palco. È andato tutto bene: non abbiamo avuto mezzo problema. Se il protocollo sanitario è preciso le cose si possono fare. Con Sanremo Giovani la Rai lo ha dimostrato».

APPROFONDIMENTI IL COLLOQUIO Sanremo, Lavia: «Il teatro muore e pensano al Festival, una... TELEVISIONE Sanremo 2021, Al Bano: «Inutile farlo con protocolli sanitari,... SPETTACOLI Sanremo 2021, il prefetto di Imperia vieta pubblico pagante e su... TELEVISIONE Sanremo, Rai conferma date e lavora a pubblico in presenza IL FESTIVAL Sanremo 2021, porte chiuse o slittamento ad aprile: vertice Rai... L'IDEA Sanremo 2021, l'ipotesi della nave da crociera per il pubblico.... SPETTACOLI Anche Amadeus con la parrucca di Maria De Filippi

Sanremo 2021, Al Bano: «Inutile farlo con protocolli sanitari, meglio rimandarlo a maggio o giugno»

Su un eventuale slittamento, Amadeus dice invece: «Se lo posticipi a maggio non è Sanremo, ma il Festivalbar. E poi chi ci dice che a maggio avremo lasciato le mascherine e potremo abbracciarci tranquillamente? Se così fosse firmerei subito, ma a maggio probabilmente saremo più o meno nella stessa situazione. Quindi spostarlo per trovarsi con gli stessi problemi non avrebbe senso». Sulle proteste di altri comparti del mondo dello spettacolo, Amadeus dice: «Da parte mia c'è grande sostegno a tutto il mondo dello spettacolo dove c'è gente disoccupata che non lavora da quasi un anno. Penso che con le dovute accortezze, i distanziamenti e i numeri ridotti, teatri e cinema dovrebbero riaprire. Nel caso di Sanremo però parliamo di uno studio televisivo, come succede per tanti altri programmi».

Sanremo 2021, Can Yaman sarà ospite di Amadeus all'Ariston

Infine, il pubblico di figuranti: «Sì, pensiamo a figure contrattualizzate che sono parte integrante dello spettacolo nel rispetto del Dpcm. Con le giuste distanze possiamo arrivare a 380 persone in platea, mentre la galleria sarà ovviamente chiusa. Dobbiamo offrire al pubblico a casa e agli artisti che sono sul palco la possibilità di avere uno spettacolo vero. Chi dice che il pubblico non serve fa un altro mestiere. Io non mi metto a sindacare di protocolli sanitari e mi affido al giudizio di tecnici ed esperti. Su come si fa uno spettacolo invece penso di avere l'esperienza per sapere come si realizza uno show così importante», prosegue Amadeus, che poi sottolinea: «Il Festival blindato non serve a niente, non è uno spettacolo televisivo, passerebbe alla storia come il Sanremo del Covid».

Sanremo 2021, porte chiuse o slittamento ad aprile: vertice Rai d'emergenza sulle misure anti-Covid

Infine, oltre a Elodie, come co-conduttrice per una sera «abbiamo chiuso con Matilda De Angelis che sta avendo un grande successo con 'The Undoing', la serie con Nicole Kidman e Hugh Grant. Mi piace perché è una giovane attrice, spigliata, con una caratura già internazionale: sarà l'occasione per farla conoscere ancora di più».

Ultimo aggiornamento: 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA