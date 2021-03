Sanremo, premio Lunezia a Madame per il brano “Voce"

Come da tradizione, a poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo, il Premio Lunezia esprime le indicazioni sui testi dei big in gara e sui brani dei giovani. Stefano De Martino, Patron della rassegna, battezzata 25 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De André, rende note le scelte. Il “Premio Lunezia per Sanremo” va a alla vicentina Madame per l'opera “Voce”: «Un talento precoce, con imprevedibili risorse, che potrebbe offrire novità alla bellezza musical-letteraria delle canzoni italiane» afferma il Patron De Martino, a cui fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro Commissione del Premio Lunezia): «Per una lirica basata su sentimenti adolescenziali, sfumati tra follia e grandezza: sopravvivi a te stessa e diventerai quello che sei».

Tra gli 8 giovani in gara il Comitato d’Ascolto presieduto da Loredana D'Anghera (Dir. Artistico Lunezia Nuove Proposte) indica il brano "Regina" di Davide Shorty: «La canzone di Davide Shorty è ricca di sfumature d'oltreoceano, dai sapori inaspettati, apparentemente senza controllo. L'approccio vocale dell'artista è complementare al resto dell'opera, trovando così gli equilibri per raggiungere qualità musical-letterarie».

Secondo quanto confermato dal Patron Stefano De Martino, la XXVI edizione del Premio Lunezia (Festival della Luna), si svolgerà su più date nel periodo estate/autunno 2021 tra Aulla e La Spezia. Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia è stato patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Toscana, Regione Liguria e Siae. La manifestazione gode inoltre della collaborazione di Rai Isoradio e di servizi Rai Tv in tema di rubriche e notiziari per cura di Savino Zaba. Tra i membri del Direttivo del Premio Lunezia 2021: Beppe Stanco - Direttore Artistico sezione big, Roberto Benvenuto - Presidente di Commissione, Marina Pratici - Responsabile Redazione MusicalLetteraria, Ciro Acampora - Consulente Artistico, Maria Cristina Zoppa - Rai Radio Live e Rai Italia, Fabrizio Casinelli - Direttore Radiocorriere TV. Il 7 Gennaio si sono riaperte le iscrizioni alla Sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia 2021.

