Sanremo 2021, Madame scalza sul palco: da Anna Oxa a Marina Rei, chi fece lo stesso prima di lei

Al festival di Sanremo 2021 Madame, la più giovane cantante in gara tra i Big quest'anno, stupisce tutti presentandosi scalza per la sua esibizione all'Ariston in un look total silver. Ma la scelta di non indossare calzature sul palco più importante d'Italia, è stata già intrapresa da importanti donne del passato sanremese. Da Anna Oxa a Josse Stone: in molte hanno seguito la scia di Sandie Shaw, soprannominata «la cantante scalza» per la sua abitudine di esibirsi sul palco a piedi nudi, nel corso degli anni.

Sanremo, premio Lunezia a Madame per il brano “Voce"

Nell'ultimo decennio è toccato ad Anna Oxa nel 2001; nel 2006 è stata la volta di Marina Rei (al suo esordio al Festival). Nel 2007 Josse Stone è stata accolta da Pippo Baudo scalza e in minigonna, a differenza delle altre colleghe, tutte in pantaloni. Nel 2009, invece, fu la giovane Karima, pupilla di Burt Bacharach, a lasciare le scarope dietro le quinte. L'anno dopo Irene Fornaciari, la figlia di Zucchero, ha adottato questo look per l'esordio tra i big, accompagnata dai Nomadi.

